Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Le 9 mai ne signe pas la fin de la guerre (Lavrov)-

La Russie ne cherche pas à terminer la guerre en Ukraine le 9 mai, célébré comme le jour de la Victoire, a déclaré son ministre des Affaires étrangères, alors que des analystes estimaient une fin possible du conflit à cette date.

"Nos militaires n'ajusteront pas artificiellement leurs actions à une date quelconque, y compris le Jour de la Victoire", a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien diffusé dimanche, en référence à cette date commémorant le 9 mai 1945 et la reddition des nazis face aux Alliés, dont l'Union soviétique.

"Le rythme de l'opération en Ukraine dépend, avant tout, de la nécessité de minimiser les risques éventuels pour la population civile et les militaires russes", a-t-il ajouté.

- Evacuation de civils de Marioupol -

Une poursuite des évacuations d'habitants de Marioupol est prévue lundi, après une première opération qui a sorti une centaine de civils de l'usine Azovstal, assiégée par les forces russes dans ce port stratégique du Sud-Est de l'Ukraine.

"Le 2 mai, l'évacuation à Marioupol commence à 7h00 (04h00 GMT). Point de collecte - Centre commercial +Port City+", a annoncé sur Telegram Pavlo Kirilenko, gouverneur régional de Donetsk.

L'évacuation entamée samedi en coordination entre l'Ukraine, la Russie et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), avait concerné des femmes et des enfants.

- Kiev dit avoir détruit deux bateaux russes -

L'armée ukrainienne a affirmé lundi avoir détruit deux patrouilleurs russes, près de l'île aux Serpents, en mer Noire, devenue symbole de la résistance ukrainienne depuis le début de l'invasion.

Les patrouilleurs russes de classe Raptor font partie des navettes les plus rapides de la marine russe, pouvant atteindre près de 90 km/h à pleine vitesse.

Moscou n'a pas confirmé l'information.

- La Finlande annule un contrat avec Rosatom -

Un contrat avec le groupe russe Rosatom pour construire un réacteur nucléaire dans le Nord de la Finlande a été annulé en raison des risques supplémentaires liés à l'invasion russe de l'Ukraine, a annoncé lundi le consortium à majorité finlandaise pilotant le projet.

- Pétrole russe: l'UE étudie un embargo progressif -

A Bruxelles, les ministres de l'Energie des Vingt-Sept tiennent lundi une réunion pour étudier un arrêt progressif des achats de pétrole à la Russie afin de sanctionner la guerre en Ukraine.

"Il y a une volonté politique de cesser les achats de pétrole à la Russie et nous aurons la semaine prochaine des mesures et une décision sur un retrait progressif", avait affirmé dimanche un responsable européen impliqué dans les discussions, sans cacher que la décision n'est "pas facile à mettre en oeuvre". Deux pays européens enclavés, la Hongrie et la Slovaquie, dépendent des oléoducs russes et l'Union européenne souhaite aussi éviter une flambée mondiale des prix du pétrole.

- Le Danemark rouvre son ambassade à Kiev -

Le Danemark a annoncé lundi la réouverture de son ambassade à Kiev, en signe de soutien à l'Ukraine contre l'invasion russe, lors d'une visite surprise de son ministre des Affaires étrangères Jeppe Kofod.

"C'est un symbole très fort du soutien danois à l'Ukraine et au peuple ukrainien que de rouvrir les portes de l'ambassade du Danemark aujourd'hui", a déclaré ce dernier dans un communiqué.

