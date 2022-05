L1: Marseille, Monaco, Rennes et Nice européens, Bordeaux et Metz en L2

Marseille s'est qualifié samedi pour la Ligue des Champions et Monaco, Rennes et Nice ont aussi validé un billet européen à l'issue de la dernière journée d'une Ligue 1 qui perd Bordeaux et Metz et voit Saint-Etienne arracher un sursis.

Tombé la semaine dernière de leur 2e place directement qualificative pour la phase de groupes, Marseille (2e, 71 points) n'a laissé aucune chance à Strasbourg (6e, 63 pts), battu 4-0 dans un stade Vélodrome bouillant.

Tenu en échec à Lens (2-2), Monaco (3e, 69 pts) cède la 2e place et devra passer, comme l'année dernière, par les tours préliminaires.

Derrière, Rennes (4e, 66 pts) a eu chaud: menés deux fois à Lille sur un doublé de Thimothy Weah (11e, 88e), les Rouge et Noir sont revenus au score à deux reprises, par Benjamin Bourigeaud (41e, pour le 100e but du club cette saison) et Serhou Guirassy (93e).

Ils ont failli se faire dépasser par une équipe de Nice renversante (5e, 66 pts aussi mais une moins bonne différence de buts): menés 2-0 dès la 18e minute à Reims, les hommes de Christophe Galtier ont arraché leur billet pour la Ligue Europa Conférence grâce à un triplé d'Andy Delort en seconde période (3-2).

Ils dépassent ainsi sur le fil la surprise Strasbourg (6e, 63 pt), qui reste aux portes de son rêve européen.

Dans le bas du tableau, Saint-Etienne (18e, 32 pts) a obtenu un sursis en arrachant la place de barragiste grâce à son match nul (1-1) à Nantes. Les Verts affronteront Auxerre la semaine prochaine pour tenter de rester dans l'élite.

C'est une douche froide pour Metz (19e, 31 pts), qui s'était extirpé de la zone rouge mais y retourne définitivement, balayé 5-0 par le PSG sur un triplé de Kylian Mbappé (24e, 28e, 50e) et des buts de Neymar et Angel Di Maria.

Et il n'y a pas eu de miracle pour Bordeaux, qui avait besoin d'une avalanche de buts à Brest: ils ont salué la L1 en s'imposant largement à Brest (4-2) mais c'était encore loin du compte.