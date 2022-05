Elvis pose ses "Blue Suede Shoes" sur le tapis rouge à Cannes

La sensation Austin Butler, rôle-titre, et Tom Hanks, autre star du biopic, ont foulé mercredi soir le tapis rouge pour la projection d'"Elvis" de Baz Luhrmann, seconde superproduction présentée à Cannes après "Top Gun: Maverick".

C'est une montée des marches comme Cannes les aime, avec une étoile montante d'Hollywood -l'Américain Austin Butler, 30 ans, fleurs à la boutonnière- une vedette confirmée, Tom Hanks, et un réalisateur fantasque, Baz Luhrmann, arborant une grosse ceinture clinquante frappée du nom d'Elvis.

Ont suivi Priscilla Presley, veuve de l'interprète de "Heartbreak Hotel" et une flopée de stars de la musique, tels Maneskin, groupe italien vainqueur de l'Eurovision en 2021, retenu dans la B.O., ou encore Kylie Minogue, Shakira ou Ricky Martin. Sans oublier Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo.

Avant cette projection-événement, la guerre en Ukraine s'est invitée sur le tapis rouge.

L'équipe du film ukrainien "Butterfly Vision" (hors compétition) a déployé sur les marches une banderole sur laquelle était écrit en anglais: "Les Russes tuent des Ukrainiens, est-ce que parler de ce génocide heurte votre sensibilité". Ils ont également fait retentir le son d'une sirène d'alerte.

- La voix de Butler -

Et maintenant, place à "Elvis". Les spectateurs n'auront d'yeux que pour Austin Butler, qui relève le défi d'incarner le "King" pendant 20 ans, soit l'essentiel de la carrière de l'interprète de "Blue Suede Shoes", décédé à 42 ans en 1977.

Le Californien a plusieurs atouts. Comme partager certains traits avec le Presley des débuts. Savoir chanter aussi, puisque c'est sa voix qu'on entend, selon ce qui a déjà filtré dans la presse internationale.

Sans oublier un joli petit parcours dans le show-biz. Cet acteur, également mannequin, tourne depuis son adolescence dans des séries Disney.

Il a également tourné dans une dizaine de films dont "Once Upon a Time... In Hollywood" de Quentin Tarantino ou encore "The Dead Don't Die" de Jim Jarmusch.

"C'est son moment", comme on dit dans l'industrie du spectacle puisque son apparition au récent Met Gala à New-York, au bras du mannequin Kaia Gerber, a été très remarquée.

Denzel Washington, en bonne fée, s'est déjà penché sur ce comédien. C'est l'interprète de "Malcom X" qui a recommandé ce talent émergent au cinéaste australien Baz Luhrmann ("Moulin Rouge"), comme ce dernier l'a raconté à "Entertainment Weekly", média américain.

- Torrent de larmes -

"J'ai reçu cette vidéo de ce jeune homme dans un torrent de larmes jouant +Unchained Melody+ (chantée par Elvis) et je me suis dit +qu'est-ce que c'est que ça ?", a-t-il confié. "Et puis j'ai eu un message de Denzel Washington, que je connaissais pas. Il m'a dit +je viens de travailler avec ce gars sur scène, je n'ai jamais vu une éthique de travail comme ça+".

Après avoir été retenu au casting, Butler a travaillé pendant un an, avant le tournage, pour caler sa voix avec des coachs vocaux et experts.

La famille Presley valide ce film. Sera-t-il exhaustif sur la vie d'Elvis, artiste qui a souvent tutoyé la face sombre du rock'n'roll circus?

Baz Luhrmann abat en tout cas un autre as au générique avec Tom Hanks en Colonel Parker, manager d'Elvis au parcours opaque, selon les biographes du rock, personnage trop rarement exploité à l'écran. La bande-annonce suggère que le film, en salles le 22 juin en France, deux jours après aux USA, est raconté de son point de vue.

Du côté de la compétition, Saeed Roustaee, révélé par "La loi de Téhéran", a présenté "Les frères de Leïla", sur une famille iranienne au bord de l'implosion. Dans la soirée, ce sera au tour de la Française Claire Denis de défendre "Stars at noon".