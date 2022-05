Dernière ligne droite à Cannes, où la compétition reste ouverte

Dernière ligne droite au Festival de Cannes, où les deux derniers films en compétition ont été projetés vendredi après-midi, avant que le jury présidé par Vincent Lindon ne se retire pour décerner, samedi soir, la prestigieuse Palme d'Or.

Au terme de cette 75e édition, la course à la Palme pourra-t-elle être bouleversée en dernière minute ?

Figure incontournable du cinéma indépendant, l'Américaine Kelly Reichardt a présenté "Showing Up", fresque intimiste sur le quotidien d'une artiste plasticienne, jouée par Michelle Williams, qui voudrait se consacrer pleinement à la sculpture à quelques jours de son vernissage, mais se laisse distraire par ses proches et leurs problèmes.

L'Américaine partagera les marches avec une nouvelle venue dans la compétition, la Française Léonor Serraille, qui raconte dans "Un petit frère" l'histoire d'une famille issue de l'immigration, de la fin des années 1980 à nos jours en banlieue parisienne.

La réalisatrice avait charmé le Festival en 2017 avec "Jeune Femme", qui avait récolté la Caméra d'or, récompensant un premier film.

L'un de ces films succèdera-t-il à "Titane" de Julia Ducournau, Palme d'Or gore à l'énergie punk de l'an dernier ? Les jeux sont pour l'instant assez ouverts.

Du côté de la presse internationale, dont les critiques sont compilées par le magazine professionnel Screen, c'est le Sud-Coréen Park Chan-wook, 58 ans, ("Old Boy") qui fait figure de favori.

Son thriller "Decision To Leave" est une leçon de cinéma, à la réalisation virtuose, que certains aiment à comparer à "Basic Instinct", les scènes de sexe en moins.

Cette enquête menée par un inspecteur de police, qui tombe amoureux de la principale suspecte d'un crime, est toutefois desservie par une intrigue très complexe.

Le film est porté par l'interprétation de ses deux personnages principaux: dans le rôle de l'inspecteur, l'acteur Park Hae-il, qui avait travaillé avec Bong Joon-ho ("Memories of a Murder", "The Host"), dans celui de la veuve, l'actrice chinoise Tang Wei, révélée par Ang Lee ("Lust, caution").

- Délibérations -

Si un film aussi attendu que celui de David Cronenberg, "Crimes of the Future", a fait pschitt, un autre grand nom, James Gray, a plutôt charmé la critique avec "Armageddon Time".

Pour sa 5e fois en compétition, l'auteur d'"Ad Astra" et "La nuit nous appartient" livre une chronique touchante et largement autobiographique de l'enfance d'un garçon dans le New York des années 1980, et la découverte de sa vocation artistique.

L'ovni "EO (Hi-han)", un film sur un âne, du doyen de la compétition, Jerzy Skolimowski, 84 ans, ainsi que le dernier film empreint de réalisme social des frères Dardenne, "Tori et Lokita", font aussi figure de candidats sérieux à la Palme, selon les avis recensés par Screen.

Un nouveau trophée à ces derniers serait un évènement, puisqu'ils seraient les premiers cinéastes à avoir trois Palmes d'Or, après "Rosetta" (1999) et "L'enfant" (2005).

Deux jeunes réalisateurs ont aussi toutes leurs chances: le belge Lukas Dhont, 31 ans, et son touchant "Close", portrait d'une amitié pré-adolescente brisée sur l'autel de la masculinité. Projeté jeudi, il est déjà favori de nombreux festivaliers.

Autre jeune prodige remarqué: l'Iranien Saeed Roustaee, 32 ans, et son film-fleuve sur une famille qui se déchire, "Les frères de Leïla". Un long-métrage de 2h45 qui expose les failles d'une société empêtrée dans les convenances, la religion et les apparences.

Au total, 21 films sont en lice pour succéder à "Titane", dont la réalisatrice Julia Ducournau était seulement la deuxième femme couronnée dans l'histoire de Cannes. Cinq réalisatrices sont cette année en lice.

Après avoir visionné les derniers films, le jury se retirera dans une villa pour délibérer samedi, et annoncer le palmarès.

Aux côtés de Vincent Lindon, l'actrice et réalisatrice anglo-américaine Rebecca Hall ("Vicky Cristina Barcelona"), la Suédoise Noomi Rapace, ("Millenium") ou encore les réalisateurs Asghar Farhadi (Grand prix 2021 avec "Un héros"), Ladj Ly ("Les misérables", prix du jury 2019) et Joachim Trier ("Julie en 12 chapitres").