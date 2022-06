Roland-Garros: Swiatek là où on l'attendait

Lauréate surprise en 2020 devenue N.1 mondiale et grandissime favorite, Iga Swiatek a parfaitement tenu son rang pour inscrire pour la deuxième fois son nom au palmarès de Roland-Garros aux dépens de l'ado américaine Coco Gauff samedi.

Sous un ciel orageux, et peu après qu'un premier coup de tonnerre a résonné, c'est Swiatek qui a fait parler la foudre en surclassant 6-1, 6-3 en 68 minutes Gauff, jamais vraiment libérée pour sa première finale majeure, à 18 ans.

"Je viens juste de dire à Coco de ne pas pleurer, et c'est moi qui pleure maintenant", a souri la N.1 mondiale, émue aux larmes pendant l'hymne polonais.

"Quand j'avais ton âge, c'était ma première année sur le circuit, et je n'avais aucune idée de ce que je faisais", a-t-elle consolé son adversaire malheureuse.

Swiatek a également tenu à avoir un mot pour l'Ukraine, où la guerre fait rage depuis plus de cent jours. "Depuis (le tournoi de) Doha (fin février), j'espérais à chaque tournoi (que je jouais) que la situation se serait améliorée, mais je garde espoir", a-t-elle déclaré.

Il s'agit du deuxième trophée en Grand Chelem pour la jeune Polonaise, 21 ans depuis mardi, après son sacre alors inattendu dans l'automne parisien, la faute au Covid-19, il y a un an et demi.

- 35 victoires et six titres d'affilée -

Tout un tas de signaux témoignent de sa prise de pouvoir sur le tennis féminin, elle qui assume parfaitement son statut encore récent de N.1 mondiale, dont elle a soudainement hérité début avril après la retraite surprise d'Ashleigh Barty.

Sa dernière défaite ? Elle remonte à plus de cent jours. Précisément au 16 février à Dubaï (en huitièmes de finale contre Ostapenko).

Depuis, Swiatek a aligné 35 victoires consécutives, meilleure série des années 2000 établie par Venus Williams égalée et troisième meilleure série depuis les années 1990, juste derrière Martina Hingis (37) et Monica Seles (36).

Seules quatre joueuses de plus - et pas n'importe lesquelles - ont elles aussi signé des séries au moins aussi longues au fil de leur carrière : Martina Navratilova, Steffi Graf, Margaret Court et Chris Evert.

Après Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome, Swiatek a remporté à Roland-Garros son sixième trophée d'affilée. On n'avait plus vu ça depuis pas loin de quinze ans, avec Justine Hénin entre l'été 2007 et début 2008 (de Toronto à Sydney).

A 21 ans, la native de Varsovie devient la plus jeune multiple lauréate en Grand Chelem depuis Maria Sharapova (19 ans à l'US Open 2006 après Wimbledon 2004).

Elle devient aussi la première, depuis Serena Williams (2015) et Sharapova (2014), à s'imposer à plusieurs reprises sur la terre battue parisienne.

- 9/10 en finale -

Tout au long de la quinzaine, Swiatek y a mis la manière. En sept matches, elle n'a laissé qu'un set en route : en quarts de finale, face à la jeune Chinoise Qinwen Zheng (6-7 (5/7), 6-0, 6-2), dans un match long de 2h45 min.

A part ça, elle a passé en moyenne moins d'une heure et quart sur le court par match, à l'image de la finale.

Face à Gauff, Swiatek a parfaitement profité de la tension évidente de sa jeune adversaire, inexpérimentée en finale majeure, pour s'échapper rapidement 4 jeux à 0, double break, et empocher le premier set en 32 minutes. L'ado floridienne n'a inscrit son premier jeu qu'au bout de 23 minutes.

Un léger mieux lui a permis de mener 2-0 dans la deuxième manche, mais Swiatek est immédiatement revenue et s'est ensuite montrée intraitable.

Une habitude en finale pour la Polonaise, accompagnée depuis l'intersaison par un nouvel entraîneur, Tomasz Wiktorowski : depuis sa première perdue en 2019 (Lugano), elle s'est imposée dans les neuf suivantes.

Gauff, qui s'est fait un nom à 15 ans seulement en s'offrant Venus Williams au premier tour de Wimbledon en 2019 et en s'y invitant jusqu'en huitièmes de finale, grimpera à la 13e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière naissante, lundi.

Avant ça, elle foulera de nouveau l'ocre du Central dimanche, en finale du double féminin, aux côtés de sa compatriote Jessica Pegula, face aux Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic.