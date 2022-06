Législatives: la Nupes et la macronie commencent une semaine de duel serré

Après avoir fait jeu égal au premier tour des élections législatives, la gauche Nupes et la coalition présidentielle entament lundi une semaine de duel, dont l'enjeu est la capacité pour Emmanuel Macron à conserver la majorité absolue à l'Assemblée nationale.

"Contrairement à ce que dit M. Mélenchon qui a un problème avec la réalité, nous sommes la force politique qui a le plus de candidats au 2e tour (...) et nous allons être très mobilisés pour obtenir une majorité claire et forte", a lancé la Première ministre Elisabeth Borne depuis le Calvados lundi matin, donnant le ton d'une semaine de campagne à couteaux tirés.

La macronie, réunie sous l'étiquette Ensemble!, a devancé selon le ministère de l'Intérieur la gauche unie d'un peu plus de 21.000 voix seulement, sur 23,3 millions de votants au premier tour (25,75% des voix, contre 25,66% pour la Nupes). Un écart contesté par la Nupes qui revendique la première place et accuse Beauvau de "tripatouillages", en arguant notamment que le ministère "reclasse des candidats Nupes en divers gauche".

Si le camp présidentiel garde l'avantage dans les projections des 577 sièges de députés, le suspense est total pour savoir si Emmanuel Macron parviendra, deux mois après sa réélection, à conserver une majorité absolue de 289 sièges lui permettant de faire voter ses réformes, à commencer par celle des retraites.

Les différents instituts donnent le camp Macron dans une fourchette de 255 à 295 sièges, quand la gauche (LFI, PCF, PS et EELV) rassemblée sous la bannière Nupes est évaluée entre 150 et 210 sièges.

Pour tous, la semaine qui s'ouvre doit servir à conjurer une abstention record qui a atteint 52,49% des inscrits, dépassant le précédent en 2017 (51,3%).

- LR et "l'ironie de l'histoire" -

Une participation accrue est, en théorie, la seule réserve dont peut bénéficier la Nupes après avoir fait l'union des partis de gauche dès le premier tour. A l'inverse, Ensemble! peut bénéficier, toujours en théorie, de l'apport d'une partie des électeurs de LR au premier tour.

"C'est toute l'ironie de l'histoire politique: aujourd'hui ma famille politique ne va pas bien, et pour autant on peut avoir besoin des Républicains", a ainsi relevé le maire de Meaux Jean-François Copé sur France 2. Les Républicains, qui réunissent leur comité stratégique à 14H00 lundi, ont limité la casse en totalisant avec l'UDI 11,3% des voix, même s'ils vont perdre leur statut de premier groupe d'opposition à l'Assemblée.

Poursuivant la stratégie de personnalisation du scrutin, le candidat Nupes Eric Coquerel a de son côté affirmé sur LCP qu'il y a "un référendum anti-Macron qui est en train de s'installer pour le 2e tour". L'espoir est cependant tenu pour la gauche d'envoyer l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon à Matignon, et d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, à l'image de celle de 1997.

Du côté de l'exécutif, les regards sont rivés sur le sort des 15 membres du gouvernement engagés, à commencer par celui de la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Amélie de Montchalin, distancée dans l'Essonne. Le ministre des Affaires européennes Clément Beaune est également en ballottage défavorable à Paris où la Nupes a obtenu trois élues dès le premier tour et arrive en tête dans douze des dix-huit circonscriptions.

D'autres comme Elisabeth Borne ou les ministres Gabriel Attal et Olivier Véran sont en revanche bien partis pour l'emporter et conserver ainsi leur poste au gouvernement.

La majorité sortante, après des tâtonnements qui ont hérissé la gauche dimanche soir, a appelé clairement lundi matin à n'accorder aucune voix au RN dans les 58 circonscriptions où s'affronteront des candidats du parti lepéniste et de la Nupes au second tour.

- "Pas une seule voix" pour le RN -

"Dans ces cas précis, RN-Nupes, soyons très clairs: pas une seule voix pour le Rassemblement national. (...) Pas une voix pour un projet de fermeture, pour un projet que nous n'estimons pas bon pour le pays", a lancé sur RTL la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire.

"Mais si on a affaire à un candidat (de la Nupes, ndlr) qui ne respecte pas nos valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui", a aussi précisé Mme Borne, en déplacement lundi matin chez elle dans le Calvados.

Comme prévu, les candidats du Rassemblement national (18,68%) n'ont pas réussi à capitaliser sur la dynamique de Marine Le Pen qui avait engrangé à la présidentielle plus de 40% des voix au second tour.

Cantonné à huit élus en 2017, le contingent de députés RN devrait cependant être nettement plus étoffé cette fois, et compter encore dans ses rangs Mme Le Pen, largement en tête dans sa circonscription du Pas-de-Calais (53,96% mais non élue au premier tour faute de votants suffisants).

"Le défaitisme n'existe pas sur le terrain. (...) Nous sommes là, nous sommes bien là, nous sommes en dynamique forte depuis 2017", s'est réjouie Mme Le Pen lundi depuis Rouvroy, dans son fief du Pas-de-Calais.

Elle a critiqué la Nupes, une "opposition de carton pâte", qui est "en pleine manoeuvre avec En Marche depuis l'élection présidentielle", et dont le chef de file Jean-Luc Mélenchon est selon elle déjà "à la retraite". Et tendu la main aux électeurs d'Eric Zemmour, battu dimanche comme tous les autres figures de son parti Reconquête.

