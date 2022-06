Equateur: libération d'un chef indigène, poursuite des manifestations

Le mouvement de protestation indigène a annoncé mercredi poursuivre sa mobilisation en Equateur contre la politique économique du gouvernement conservateur, après la remise en liberté du chef de la principale organisation autochtone du pays.

Les manifestants dénoncent depuis trois jours la hausse du prix des carburants mais aussi le manque d'emplois et l'octroi de concessions minières dans les territoires autochtones. Ils réclament un contrôle des prix des produits agricoles et une renégociation des dettes des paysans auprès des banques.

Des barrages et barricades de fortune ont été érigés sur les routes dans au moins onze des 24 provinces du pays, coupant partiellement l'accès à la capitale Quito.

La Conaie (Confédération des nationalités indigènes de l'Equateur), plus grande organisation de peuples indigènes, a salué la remise en liberté de son chef, Leonidas Iza, arrêté mardi, tweetant: "la mobilisation continue".

A la mi-journée, des centaines de manifestants convergeaient pacifiquement, par petits groupes, depuis la périphérie vers le centre historique de la capitale, où se trouve la présidence protégée par les forces de l'ordre.

"Nous avons le contrôle de la situation", a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur Patricio Carrillo. "Nous pouvons vous assurer que nous allons contenir la violence avec l'utilisation progressive (de la force), mais avec la fermeté exigée", a assuré la présidence.

L'armée a fait état de dix soldats blessés alors qu'ils empêchaient des manifestants de "s'emparer par la violence" d'une installation pétrolière en Amazonie.

"Nous poursuivons le combat", avait lancé un peu plus tôt M. Iza sur Facebook lors d'une retransmission organisée par la Conaie depuis la ville andine de Latacunga (sud) où il a été libéré sur décision d'une juge.

Leonidas Iza avait été arrêté pour sabotage des transports publics, délit passible de dix ans de prison, mais à l'audience le parquet a retenu l'accusation de paralysie d'un service public, passible de trois ans de prison.

- Procès début juillet -

Le parquet a précisé sur Twitter que des mesures alternatives à la prison préventive avaient été décidées. Selon l'Observatoire de justice, entité indépendante, Leonidas Iza devra se présenter au tribunal les mercredi et vendredi jusqu'au 4 juillet, date de son procès.

La Conaie avait déjà mené les violentes manifestations de 2019 (11 morts), forçant le président d'alors, Lenin Moreno, à abandonner un projet de supprimer les subventions aux carburants. Elle a aussi participé aux soulèvements qui ont renversé trois présidents entre 1997 et 2005.

Les peuples indigènes rassemblent au moins un million des 17,7 millions d'Equatoriens.

Ingénieur agronome âgé de 39 ans, M. Iza, un Indien Kichwa-Panzaleo, a été élu à la tête de la Conaie en juin 2021.

Charismatique, aux discours souvent enflammés, il porte toujours un chapeau de feutre noir et un poncho rouge, caractéristique de sa communauté. Il dénonce la politique du président conservateur Guillermo Lasso, au pouvoir depuis un an.

Après son arrestation, des manifestants avaient protesté mardi à Latacunga où des heurts les ont opposés aux forces de l'ordre.

Des voitures de police ont été incendiées, notamment à Quito, et des puits de pétrole bloqués.

La compagnie chinoise PetroOriental a fait état de la perte de 1.400 barils de brut par jour pour ses puits dans la province amazonienne d'Orellana (nord-est).

- "Hausser la voix" -

Mercredi matin, des manifestations se poursuivaient dans les faubourgs de Quito. "Nous voulons hausser la voix et que les autorités écoutent", a confié à l'AFP un manifestant qui a tenu à conserver l'anonymat.

Guillermo Lasso, après avoir prévenu dimanche que le gouvernement s'opposerait au blocage des routes et des installations pétrolières, a justifié les arrestations de M. Iza et quatre autres personnes, fustigeant "des actes de vandalisme interdits par la loi et la Constitution".

Depuis 2020, le prix du gallon (3,78 litres) de diesel a presque doublé, passant de 1 à 1,90 dollar, et celui de l'essence a augmenté de 46%, passant de 1,75 à 2,55 dollars. La Conaie demande une baisse, à 1,50 dollar pour le diesel et 2,10 dollars pour l'essence.