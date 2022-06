"Une page se tourne": Jean-Louis Trintignant tire sa révérence à 91 ans

Lelouch, Chéreau, Haneke .... Il a travaillé avec les plus grands réalisateurs: figure majeur du cinéma et du théâtre français, l'acteur aux 120 films, Jean-Louis Trintignant s'est éteint vendredi à l'âge de 91 ans.

L'acteur de "Et Dieu... créa la femme" et "Amour", que l'on disait gravement malade, est "mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches", ont indiqué son épouse et de la famille dans un communiqué adressé à l'AFP.

Ses obsèques se dérouleront dans l’intimité.

La vie de l'acteur, à la voix enveloppante, a été marquée par plusieurs drames dont la mort de sa fille Marie, actrice, tuée en 2003 sous les coups de son compagnon, Bertrand Cantat. Drame qui avait suscité l'émoi et dont il ne s'était jamais remis.

"À l'intérieur de moi, tout est détruit", confiait-il après le drame qui l'avait conduit à s'éloigner des plateaux pendant une dizaine d'années.

Le président de la République Emmanuel Macron a salué vendredi la mémoire d'un "formidable talent artistique" qui "a accompagné un peu nos vies à travers la cinéma français". "C'est une page qui se tourne", a ajouté le chef de l’État, évoquant la "voix douce" du comédien.

Entré dans l'histoire du cinéma avec "Un homme et une femme" de Claude Lelouch, où il incarnait un pilote automobile amoureux d'Anouk Aimée sur la plage de Deauville, Jean-Louis Trintignant a remporté un prix d'interprétation à Cannes pour "Z" de Costa Gavras en 1969 et un César du meilleur acteur pour "Amour" de Michael Haneke, Palme d'or 2012.

Sa dernière apparition sur le grand écran date de 2019 avec "Les plus belles années d'une vie", où il retrouvait sa partenaire Anouk Aimée et le réalisateur Claude Lelouch.

Il avait également fait une rapide apparition, face caméra, lors de la cérémonie des César 2021, où il était apparu très diminué.

- Une voix et un sourire -

"Après Belmondo, encore un frère qui part et je suis bouleversé", a réagi auprès de l'AFP Alain Delon, 86 ans, qui avait tourné avec lui dans "Flic Story" de Jacques Deray (1975).

"C'était quelqu'un de rare, de déroutant dans le bon sens. Un immense comédien. Il a travaillé toute sa vie avec son magnétophone à la main à dire des poèmes et à la fin de sa vie, enfin les quatre dernières années, il a bouleversé tout le monde en disant des poèmes merveilleux et d’une façon merveilleuse. Et il a fait des grands films, bien sûr Lelouch, mais y a aussi le conformiste, rouge, enfin des films superbes", a réagi sur BFMTV son ex-épouse Nadine Trintignant, mère de ses enfants.

Un peu moins connu que les deux monstres sacrés du cinéma tricolore Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, décédé en septembre 2021, Jean-Louis Trintignant reste une figure incontournable du cinéma et du théâtre qu'il a traversé jusqu'à la fin des années 2010.

Un flegme, une voix et un magnétisme rendent sa présence si spécifique pour des millions de spectateurs.

Né le 11 décembre 1930 à Piolenc dans le Vaucluse, ce fils d'industriel a suivi à Paris les cours de comédie de Charles Dullin, avant de débuter sur les planches en 1951.

C'est le film "Et Dieu… créa la femme" (1956), de Roger Vadim, qui le révèle de manière retentissante. Lui et Brigitte Bardot, sa partenaire de jeu. Il y joue un mari piqué au vif. Dans la vraie vie, c'est pourtant l'inverse qui se produit. Une passion amoureuse nait avec "BB".

Il enchaînera ensuite les films à succès côtoyant tous les réalisateurs phares du cinéma: Costa-Gavras, Claude Lelouch, Éric Rohmer, Michael Haneke, Claude Chabrol, ou Patrice Chéreau. Au total, il a tourné dans près de 120 films.

Il avait quitté le cinéma après avoir reçu le César pour son rôle dans "Amour".