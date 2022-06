Canicule: des pointes à "42°/43°C" en Aquitaine, record "absolu" à Biarritz

Chaud devant! La vague de chaleur intense et d'une précocité inédite qui touche la majeure partie de la France atteint un pic samedi avec des "pointes voisines de 42°C/43°C" dans le Sud-Ouest et des records absolus de température, comme à Biarritz, avant l'arrivée dimanche d'orages et de pluie par l'Ouest.

Près des trois quarts de la population du pays, soit 45 millions de personnes, sont concernés par les niveaux rouge ou orange de vigilance canicule.

Onze départements sont toujours en vigilance rouge, des Pyrénées-Atlantiques -où Météo-France a relevé 42,9°C à Biarritz, soit 2,3°C de plus que le précédent record datant de 2003- à la Vendée. La couleur orange concerne 59 départements.

A la mi-journée à Toulouse, Aurélie Fournier ne pouvait que constater le vide en regardant la terrasse de son restaurant mexicain.

"Les gens se mettent à l’intérieur et boivent plus d’eau et moins d’alcool", note-t-elle.

Dans certaines villes, les musées accueillent des visiteurs en quête de fraîcheur. Bordeaux, où le mercure indique 40°C selon Météo-France, les a d'ailleurs rendus gratuits.

Au musée de la Libération, du général Leclerc et Jean Moulin de Paris, Sonia De Man, 70 ans, touriste belge venue avec sa fille, a confié qu'elle avait "fait le choix de privilégier un musée dans la journée" plutôt que d'aller à Montmartre, comme prévu. Elles pourront également profiter de l'ouverture des parcs et jardins de Paris toute la nuit.

- Pèlerinage annulé -

"Des pointes voisines de 42°/43°C sont mesurées localement sur le sud Aquitaine. Des records absolus de températures sont battus", explique samedi Météo-France, alors que le Pays basque notamment a eu très chaud, même sur la côte, avec 42°C relevé à Saint-Jean-de-Luz.

"Il fait en général entre 37 et 41°C sur Aquitaine, Poitou-Charentes, Centre-Val-de-Loire, ouest Bourgogne et Ile-de-France. Sur le Grand-Est, la région lyonnaise, l'Auvergne, la vallée du Rhône et une bonne partie de l'Occitanie, les températures maximales atteignent 35 à 39°C", ajoute le service météorologique.

Face à cette situation exceptionnelle, des évènements festifs, sportifs et culturels ont été annulés, comme le pèlerinage des anciens combattants prévu à Lourdes (Hautes-Pyrénées) à l'occasion de l'anniversaire du 18 juin 1940. A Bordeaux, la cérémonie de commémoration de l'appel du général de Gaulle a été décalée au dimanche 19 juin.

A Strasbourg, entre 10 et 15.000 personnes selon la police ont participé à la Marche des visibilités. "J’ai l'impression qu’il y a un peu moins de monde à cause de la canicule", juge toutefois Antonin Rosse, un habitué de 23 ans, vêtu d'une longue robe noire, d'un chemisier clair et d'un large chapeau en feutre typique de la région. "Un mix entre un Alsacien bien rural et Boy George", sourit-il.

- Aveyron: 140 hectares brûlés -

La chaleur, combinée à la sécheresse qui frappait déjà une partie du pays après un printemps peu pluvieux, a favorisé des départs de feux, notamment de récoltes, comme vendredi dans les Deux-Sèvres et en Charente, classés en vigilance rouge.

Samedi dans l'Aveyron (vigilance orange), les pompiers luttaient contre un incendie qui a détruit 140 hectares de végétation dans la commune de Comprégnac, sans faire de victime, avec un vent défavorable et sur un terrain escarpé. Une centaine d’hectares supplémentaires pourraient être menacés.

Avec la chaleur, les concentrations d'ozone dans l'air sont en nette augmentation sur une grande partie de la France, selon Prev'Air, qui prévoit qu'elles restent élevées "dans les jours à venir".

Placées en alerte niveau 2 de pollution à l’ozone pour le week-end, les Bouches-du-Rhône ont abaissé de 20km/h de la vitesse sur les routes. En région parisienne, la circulation différenciée a été mise en place en raison d'un épisode de pollution aux particules fines.

Les fortes chaleurs favorisent également la prolifération des cyanobactéries dans les plans d'eau, entraînant des interdictions de baignade, d'activités nautiques et de pêche, comme aux lacs de Sesquières et de la Ramée à Toulouse.

Météo-France attend des orages ponctuels sur la façade atlantique à partir de samedi soir, "prémices d'une dégradation pluvio-orageuse" prévue pour dimanche soir qui fera "régresser progressivement" la canicule. Dimanche après-midi, "les plus fortes chaleurs vont se décaler vers l'est", avec 34 à 38 degrés sur le nord-est.

Cette vague de chaleur est arrivée du Maghreb via par la péninsule ibérique, où l'Espagne fait face à d'importants incendies, dont l'un a déjà ravagé 20.000 hectares de terrain dans le nord-ouest du pays.

Pour les scientifiques, la multiplication, l'intensification et l'allongement des canicules, aggravés par les émissions de gaz à effet de serre, constituent un marqueur sans équivoque du réchauffement climatique.