XV de France: 17 néophytes au Japon aux côtés de Penaud, Ollivon et Vakatawa

Charles Ollivon, Matthieu Jalibert, Melvyn Jaminet, Damian Penaud et Virimi Vakatawa figurent, aux côtés de 17 néophytes, dans la liste de 42 joueurs dévoilée lundi par la Fédération française de rugby (FFR) pour la tournée des Bleus au Japon en juillet.

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, avait prévenu qu'il laisserait de nombreux cadres au repos, dont la plupart des vainqueurs du Grand Chelem, notamment les Toulousains Antoine Dupont et Romain Ntamack. Il a aussi dû composer sa liste sans les joueurs des clubs finalistes du Top 14, Montpellier et Castres, pour les deux rencontres programmées face aux Nippons: le 2 juillet à Aichi et le 9 juillet à Tokyo.

Dimanche soir, après le match gagné par les Barbarians britanniques face aux Anglais (52-21) à Twickenham, Galthié, qui a dirigé les "Baabaas" pendant la rencontre, avait affirmé que les "dix-neuf joueurs (français ayant disputé le match à Londres) étaient sélectionnés" pour partir au Japon.

Les piliers Jean-Baptiste Gros (Toulon), Sipili Falatea (Clermont) et Dany Priso (La Rochelle), les talonneurs Pierre Bourgarit (La Rochelle) et Christopher Tolofua (Toulon), le deuxième ligne Thomas Lavault (La Rochelle), les troisièmes lignes Dylan Cretin (Lyon), Ollivon (Toulon), Sekou Macalou (Stade français) et Yoan Tanga (Racing 92), les demis de mêlée Baptiste Couilloud (Lyon) et Nolann Le Garrec (Racing 92), les ouvreurs Antoine Hastoy (Pau) et Louis Carbonel (Toulon), les centres Vakatawa (Racing 92) et Tani Vili (Clermont), l'ailier Penaud (Clermont) et l'arrière Max Spring (Racing 92), tout comme le pilier d'Oyonnax (Pro D2) Thomas Laclayat, font donc partie des 42.

A leurs côtés dans l'avion qui s'envolera mercredi pour le Japon, plusieurs jeunes découvriront l'équipe de France, tels Bastien Vergnes-Taillefer, le troisième ligne de Bordeaux-Bègles, Enzo Reybier, l'ailier d'Oyonnax, Matis Perchaud, le pilier de Bayonne, ou Matthias Haddad, le troisième ligne du Stade rochelais.

Sur cette liste, Demba Bamba, Ollivon, Penaud et Vakatawa sont les seuls joueurs à plus de 20 sélections.