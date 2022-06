Les quarantièmes rugissants de la Fête de la musique

Rap, classique, musette, rock ou samba joués par pros ou amateurs: villes, villages et lieux inattendus commençaient à vibrer pour la Fête de la musique, comme chaque 21 juin depuis 40 ans et une idée folle signée Jack Lang, ministre de la Culture de l'époque.

C'est devenu une institution en France et un rendez-vous désormais exporté dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Comme à Canberra, en Australie, où les frimas arrivent dans cette partie de l'hémisphère sud: vin chaud et crêpe étaient prévus pour accompagner l'évènement.

Dans l'Hexagone, la vague de canicule est passée mais la température devrait grimper en soirée avec les concerts qui vont s'enchaîner, comme chaque 21 juin, jour du solstice d'été dans l'hémisphère nord.

Dans l'ouest de la France, la fête va devoir être écourtée: les préfectures de Gironde et de Charente ont, dès la fin d'après-midi, annoncé l'interdiction de la fête -- et de tout autre événement -- en extérieur après 22H00, à cause d'un risque d'orages.

Une décision qui n'a pas empêché le très médiatique chef Philippe Etchebest de lancer les festivités devant son restaurant de Bordeaux, a constaté un journaliste de l'AFP.

- Tous les genres musicaux -

A Paris aussi l'ambiance commençait à monter dans les rues, avec chanteurs et musiciens équipés d'enceintes portables.

Pour cette édition, les genres musicaux se côtoient, comme à La Rochelle, par exemple, avec un vieux port placé sous le signe hard rock/metal et une église Notre-Dame envahie par les chorales.

A Paris, parmi les multiples initiatives, Radio France sillonne les rues avec un char sonorisé par un DJ, Young Pulse. C'est un beau clin d'œil à Jacques Higelin qui joua sur un camion traversant Paris aux premières années de la Fête de la musique.

En 2022, ce char s'est élancé en début d'après-midi près de la statue de la Liberté parisienne, dédicace au "Make music day" (qu'on peut traduire par "faites de la musique", version internationale de la Fête de la Musique) qui doit démarrer à New York depuis, là aussi, la statue de la Liberté. Dans la cour même de l'Elysée, Youssou N'Dour et la DJ ukrainienne Xenia, entre autres, monteront le volume.

- "Ferveur collective" -

"Chaque 21 juin, depuis 40 ans, amateurs comme professionnels partagent leur amour de la musique. Place à la créativité individuelle et à la ferveur collective", a tweeté la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui s'est rendue à l'Olympia en début de soirée.

Dire que les jours précédant la première édition en 1982, Jack Lang, initiateur de l'évènement, avait "le trac" de sa vie, comme il l'a raconté à l'AFP.

"On avait dit aux gens +allez-y, sortez, appropriez-vous la musique dans les rues+, mais on craignait qu'ils restent planqués chez eux. Mais ça a marché", se souvient celui qui avait été nommé ministre par le président François Mitterrand après l'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981.

Dès l'hiver de cette année-là, l'idée germe dans les esprits de M. Lang et de sa garde rapprochée, Christian Dupavillon, architecte-scénographe, et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse. C'est ce dernier qui lance "la musique sera partout et le concert nulle part".

"La première année, en 1982, ce ne fut pas un grand succès, mais les gens ont joué le jeu et dès 1983 c'était vraiment parti", décrypte M. Lang, aujourd'hui à la tête de l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris.

"Nous avons besoin de fêtes. Nous devrions faire la fête quatre fois l'an à chaque saison, ce que Noël fait déjà pour le solstice d'hiver", écrit aujourd'hui le philosophe Edgar Morin au sujet de celle réservée à la musique.

M. Lang, qui était l'invité d'honneur ce mardi d'une déambulation musicale entre Villeurbanne et Lyon, avant de rentrer à Paris en soirée, souhaite dédier cette 40e édition à Steve Maia Caniço, mort en 2019 lors d'une opération policière controversée pendant la Fête de la musique à Nantes.

