Natation: le Français Léon Marchand champion du monde du 200m quatre nages

Le Français Léon Marchand a été sacré champion du monde du 200m quatre nages mercredi à Budapest, quelques jours après son premier titre dans le 400m quatre nages samedi.

Avec un chrono de 1 min 55 22/100, et grâce à une deuxième partie de course phénoménale, il devance l'Américain Carson Foster (1 min 55.71) et le Japonais Daiya Seto (1 min 56.22).

Il en profite pour battre le record de France, qu'il avait déjà amélioré la veille (1 min 55.75).

Il s'agit de la troisième médaille française de la journée après l'argent de Maxime Grousset (100m nage libre) et le bronze d'Analia Pigrée (50m dos). Une performance jamais réalisée jusqu'ici lors de Mondiaux.

Pour Marchand, la folle moisson de médailles se poursuit après l'or samedi lors du 400m quatre nages et l'argent du 200m papillon mardi.

Le jeune homme de 20 ans, qui s'entraîne avec Bob Bowman, ancien coach de la légende Michael Phelps, est désormais le troisième nageur français à avoir réussi la performance de décrocher deux titres mondiaux la même année après Laure Manaudou à Melbourne (2007) et Florent Manaudou (2015) à Kazan.

En finale du 200m quatre nages, il a fait parler sa puissance sur la brasse, dans la troisième longueur, pour prendre la tête de la course qu'il n'a plus quittée malgré le retour de Carson Foster dans la quatrième et dernière longueur, en crawl.

Marchand a "bien kiffé" sa position en ligne d'eau N.4, car, a t-il expliqué au micro de France 4, "j'étais au milieu, je pouvais voir tout ce qu'il se passait" .

"J'ai bien fait d'être à la ligne d'eau N.4 parce que Carson est vraiment revenu fort sur moi en crawl. C'est souvent ça, après les 100 premiers mètres il me reste encore beaucoup d'énergie, ça me permet d'être fort en brasse, c'est là où je prend de l'avance sur les autres", a t-il ajouté.