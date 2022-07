Wimbledon: Cornet stoppe Swiatek

"Je savais que je pouvais le faire": une mission, d'apparence impossible, a été accomplie samedi par Alizé Cornet qui a réussi l'exploit de battre la N.1 mondiale Iga Swiatek au 3e tour de Wimbledon, mettant un terme à une série de 37 victoires consécutives de la Polonaise.

Non seulement la Française de 32 ans a battu l'invincible Polonaise dont elle se dit "une grande fan", mais sur le score sans appel de 6-4, 6-2.

Durant 1h33, elle a fait preuve d'une grande agressivité, réussissant 16 coups gagnants et profitant du total de 33 fautes directes de son adversaire, un chiffre vertigineux pour la Polonaise.

"Ça me rappelle ma victoire contre Serena (Williams) il y a huit ans sur ce même court N.1 qui me porte chance", a commenté à chaud la Française.

Swiatek n'avait plus perdu un match depuis son élimination au 2e tour à Dubai en février et avait remporté les six tournois qu'elle a disputés depuis: Doha, Indian Wells et Miami sur dur, Stuttgart, Rome et Roland-Garros sur terre battue. Elle n'avait même concédé que trois sets lors de ses 29 derniers matchs, dont celui contre Pattinama au 2e tour de Wimbledon.

"S'il y avait un moment pour la (Swiatek, ndlr) battre, je savais que c'était sur gazon", a souligné Cornet qui avait atteint les 8es de finale du Majeur sur gazon en 2014 en battant Serena Williams. Mais, depuis, elle n'avait plus passé le 3e tour à Londres.

Son meilleur résultat en Grand Chelem est un quart de finale, atteint en janvier à l'Open d'Australie.

- Tan passe, pas Gasquet -

Pour faire au moins aussi bien, elle affrontera en 8es sur le gazon londonien l'Australienne Ajla Tomljanovic (44e), vainqueur de la Tchèque Barbora Krejcikova (13e) 2-6, 6-4, 6-3.

Victoire également pour Harmony Tan (115e) qui a écrasé la Britannique Katie Boulter (118e et bénéficiaire d'une invitation), 6-1, 6-1.

"Plus les matchs avancent et mieux je me sens", s'est félicité la Française qui avait elle aussi réussi un exploit au premier tour en éliminant la revenante Serena Williams sur le Centre Court où l'Américaine avait remporté 7 de ses 23 titres du Grand Chelem.

"Je prends vachement de plaisir à jouer sur gazon", a reconnu la joueuse de 24 ans qui participe à son premier Wimbledon.

Pour tenter d'aller encore plus loin, elle dont le meilleur résultat en Majeur était un 2e tour à Roland-Garros 2021 et à l'Open d'Australie en janvier dernier, affrontera l'Américaine Amanda Anisimova (25e) qui a écarté sa compatriote et finaliste du dernier Roland-Garros Coco Gauff (12e) 6-7 (4/7), 6-2, 6-1.

En revanche, chez les messieurs, Richard Gasquet a été éliminé par le Néerlandais Botic van de Zandschulp (25e) 7-5, 2-6, 7-6 (9/7), 6-1 sans avoir pu concrétiser les nombreuses occasions qu'il a eues de remporter les premier et troisième sets.

Les deux matchs les plus attendus du tableau masculin samedi étaient prévus plus tard dans la journée: Rafael Nadal (4e) doit affronter Lorenzo Sonego (54e) sur le Centre Court, tandis que Stefanos Tsitsipas (5e) et Nick Kyrgios (40e) se mesurent sur le court N.1.