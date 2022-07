Inondations: des milliers d'Australiens fuient, les pluies vont vers le nord

Des milliers d'habitants de la côte Est de l'Australie fuyaient leurs domiciles mercredi, les pluies diluviennes se dirigeant vers le nord après avoir inondé Sydney dont les routes et ponts sont submergés sous des eaux boueuses.

Les autorités de Nouvelle-Galles du Sud ont mis en garde contre de nouvelles inondations au nord de la plus grande ville d'Australie et ont prévenu que les rivières en crue, gonflées par les pluies, représentaient toujours un danger dans certaines parties de Sydney, malgré une diminution des précipitations dans la ville.

"Cet événement est loin d'être terminé", a mis en garde Dominic Perrottet, Premier ministre de l'Etat.

Depuis le début des inondations il y a près d'une semaine, les services d'urgence ont émis plus de 100 ordres d'évacuation.

85.000 personnes ont été sommées de quitter leur domicile immédiatement ou de se préparer à un départ imminent afin de ne pas être bloquées par la montée des eaux.

Dans toute la frange ouest de Sydney, les rivières sont sorties de leur lit et de vastes zones ont été transformées en lacs, les eaux boueuses envahissant les maisons tout en coupant routes et ponts.

Le gouvernement fédéral a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans 23 régions inondées de Nouvelle-Galles du Sud, débloquant ainsi des aides pour les habitants sinistrés.

Le Premier ministre Anthony Albanese s'est rendu mercredi dans la zone touchée, promettant de chercher des "solutions à long terme" après les multiples inondations catastrophiques survenues sur la côte Est de l'Australie au cours des 18 derniers mois.

Si "l'Australie a toujours été sujette aux inondations et aux feux de brousse", les scientifiques avertissent que le changement climatique rendra ces événements plus fréquents et intenses.

"C'est ce qui (est en train de) se passer", a-t-il constaté.

L'Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus importantes.

Selon les services météo, le front pluvieux doit remonter le long du littoral plus tard dans la semaine.