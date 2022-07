Les premières images du télescope James Webb inaugurent une nouvelle ère d'exploration

La Nasa a révélé mardi la totalité des premières images du plus puissant télescope spatial jamais conçu, James Webb, d'époustouflants clichés en couleur marquant le début des opérations scientifiques de cet observatoire, attendu depuis des années par les astronomes du monde entier.

Après une première photographie publiée la veille, quatre nouvelles observations ont été dévoilées une à une lors d'un direct d'une heure: de magnifiques images de nébuleuses illustrant le cycle de vie des étoiles, l'analyse de l'atmosphère d'une exoplanète, et le cliché de galaxies en collision.

"Chaque image est une nouvelle découverte", a déclaré le patron de la Nasa Bill Nelson, depuis le centre spatial Goddard, près de Washington, où une foule de responsables des agences spatiales américaine et européenne, ainsi que de scientifiques, était réunie pour l'événement. Chacune offre "à l'humanité une vue de l'Univers que nous n'avons jamais vue auparavant".

Ces clichés avaient jusqu'ici soigneusement été tenu secrets. Le but: à la fois impressionner le grand public par leur beauté, mais aussi démontrer à la communauté scientifique toute la puissance des instruments embarqués.

"Ce n'est que le début", a rappelé Amber Straughn, astrophysicienne à la Nasa. "Dans les semaines et mois à venir, les scientifiques prendront le temps de se plonger dans toutes ces données."

Les images les plus impressionnantes sont peut-être celles -- du fait de leurs détails et de leurs magnifiques contrastes de bleu et d'orange -- de deux nébuleuses, de gigantesques nuages de gaz et de poussières, situées dans la voie lactée, notre galaxie.

La nébuleuse de la Carène, à environ 7.600 années-lumière, est une pépinière d'étoiles. Le cliché en montre des centaines n'ayant jamais été vues auparavant, mais aussi des galaxies à l'arrière-plan et des structures encore inconnues.

La nébuleuse de l'anneau austral, à 2.000 années-lumière, est elle un immense nuage de gaz entourant une étoile mourante. Pour la première fois, une deuxième étoile en fin de vie y apparaît clairement.

James Webb fonctionnant dans l'infrarouge, une longueur d'onde imperceptible aux yeux humains, les couleurs ont été "traduites" dans des couleurs visibles.

- "Exceptionnel" -

Autre cible révélée: le Quintette de Stephan, un groupement compact de galaxies. Cinq sont visibles au total sur cette spectaculaire image, dont quatre interagissent dans une véritable danse gravitationnelle. Deux sont en train de fusionner.

L'image contient également un trou noir, qui ne peut lui-même être vu, mais qu'on devine grâce à la matière aspirée autour de lui.

Le dernier objet cosmique dont l'observation a été publiée mardi est une exoplanète, c'est-à-dire une planète en orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil, l'un des principaux axes de recherche de James Webb.

Elle n'a, à proprement parler, pas été photographiée, mais analysée par spectroscopie, une technique utilisée pour déterminer la composition chimique d'un objet lointain. En l'occurrence, WASP-96 b, une planète géante composée essentiellement de gaz.

L'analyse de la lumière traversant son atmosphère lorsqu'elle passe devant son étoile a permis d'y trouver la présence d'eau, a déclaré la Nasa. Le mythique télescope spatial Hubble avait déjà détecté de l'eau dans l'atmosphère d'exoplanètes par le passé, mais l'observation de James Webb est bien plus fine.

Lundi, une première image prise par le télescope, illustrant les temps lointains du cosmos, avait été dévoilée en présence du président américain Joe Biden, qui a salué un moment "historique".

Le cliché, qui fourmille de détails, montre des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années.

Partout, les experts se sont dits soufflés par la qualité des clichés.

"Que ça marche, c'est normal, mais aussi bien, c'est exceptionnel", a réagi Pierre-Olivier Lagage, responsable de l'un des quatre instruments scientifiques embarqués. "C'est un tel bond en avant qu'on va avoir des surprises", a-t-il prédit.

- Collaboration internationale -

"Les images sont merveilleuses", s'est aussi réjoui le cosmologiste John Mather, prix Nobel de physique et l'un des pères scientifiques de la mission. "Et elles sont pleines de découvertes et de science."

L'une des missions principales de James Webb, bijou d'ingénierie d'une valeur de 10 milliards de dollars, est l'exploration du tout jeune Univers.

James Webb a été lancé dans l'espace il y a environ six mois, le jour de Noël, depuis la Guyane française par une fusée Ariane 5. En projet depuis les années 1990, il est posté à 1,5 million de kilomètres de la Terre, avec assez de carburant pour fonctionner pendant 20 ans.

Quelque 20.000 personnes ont travaillé à sa réalisation à travers le monde, en faisant une immense collaboration internationale.

Des chercheurs du monde entier ont réservé du temps d'observation avec James Webb, dont le programme pour sa première année de fonctionnement a déjà été minutieusement déterminé par un comité de spécialistes, et rendu public.

L'Univers "a toujours été là", a souligné Jane Rigby, du centre spatial Goddard. "Il nous fallait seulement construire un télescope pour aller voir ce qui s'y trouve."