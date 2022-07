Philippines: une fusillade dans une université fait trois morts

Trois personnes ont été tuées dimanche lors d'une fusillade dans une université de la capitale philippine, Manille, dans ce qui semble être un assassinat ciblé selon les autorités.

L'incident s'est produit à l'université Ateneo de Manille alors que des étudiants en droit et leurs familles arrivaient pour une cérémonie de remise de diplômes à laquelle devait assister le président de la Cour suprême.

Rose Furigay, ancienne maire d'une ville de la province méridionale rétive de Basilan, dont la fille figurait parmi les diplômés, a été tuée, a déclaré Joy Belmonte, maire de l'agglomération où s'est déroulée la fusillade.

L'assistant de Mme Furigay et un agent de sécurité de l'université sont également morts. Le tireur présumé a été placé en détention.

La fille de Mme Furigay a été blessée et se trouve dans un "état stable" à l'hôpital, selon la police.

"Nous sommes très désemparés et endeuillés par cet événement", a déclaré Mme Belmonte à l'AFP.

- "Assassin déterminé" -

Le tireur présumé a fui la scène, forcé un conducteur à sortir de son véhicule avant de l'abandonner et de poursuivre sa fuite dans un minibus, a indiqué la police.

Il a finalement été arrêté près d'une église. La police a retrouvé deux armes de poing et un silencieux supposément utilisés par le suspect, qu'elle a identifié comme étant Chao Tiao Yumul.

L'homme, selon la police, a une "longue histoire" de litiges avec Mme Furigay. Il était en liberté sous caution pour une affaire de cybercriminalité.

"Il semble s'agir d'un assassin déterminé", a déclaré à la presse le brigadier Remus Medina, estimant qu'il s'agit d'un incident "isolé".

Chao Tiao Yumul, qui avait des abrasions sur le visage, a été présenté aux journalistes par la police. Il a accusé Mme Furigay d'être un "baron de la drogue", assurant que sa famille avait ordonné trois attaques contre lui.

Les fusillades dans les écoles et les universités sont rares aux Philippines, malgré des règles laxistes sur les armes à feu. Mais les assassinats ciblés de politiciens sont assez courants, en particulier pendant les élections.

Mme Furigay, dont la famille domine la vie politique à Lamitan City (sud), a rempli trois mandats de maire. La constitution l'empêchait de se représenter aux élections du 9 mai dernier et son mari, qui avait déjà occupé le poste avant elle, lui a succédé.

Il s'agit d'un phénomène courant aux Philippines, où de puissants clans se passent les postes d'un membre de la famille à l'autre pour maintenir leur influence.

L'université a annulé la cérémonie de remise des diplômes.

Le président Ferdinand Marcos Jr s'est dit choqué par l'incident et a déclaré que les forces de l'ordre allaient "enquêter de manière approfondie et rapide sur ces meurtres et traduire toutes les personnes impliquées en justice".