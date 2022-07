Un violent séisme frappe le nord des Philippines

Un violent séisme de magnitude 7 a frappé mercredi le nord des Philippines, faisant au moins quatre morts, semant la panique parmi les habitants et faisant trembler les immeubles jusque dans la capitale Manille, à 300 km de là.

Selon l'Institut sismologique américain (USGS), la secousse a été enregistrée à 08H43 locales (00H43 GMT), à une profondeur relativement faible de 10 km dans la province montagneuse d'Abra, sur l'île principale de Luzon.

Le séisme a fait plus d'une centaine de blessés dans la région et a endommagé des bâtiments, provoqué des dizaines de glissements de terrain et des coupures d'électricité.

Deux ouvriers de la construction sont morts dans la province de Benguet, une femme de 23 ans a péri écrasée par la chute d'un mur à Bangued, capitale de la province d'Abra, et une autre personne a été tuée lors d'une chute dans la province de Kalinga, où au moins 8 blessés ont été recensés, selon la police.

Dans la ville de Dolores, située tout près de l'épicentre, des habitants terrifiés ont couru hors de chez eux et les vitres du marché local ont volé en éclats, a raconté à l'AFP le commandant de la police locale Edwin Sergio.

"Le tremblement de terre était très fort", a déclaré M. Sergio. "Les tables de fruits et légumes sur le marché ont été renversées", a-t-il poursuivi, ajoutant que des fissures étaient apparues sur les murs du commissariat.

A Vigan City, dans la province voisine d'Ilocos Sur, des bâtiments datant de la période coloniale espagnole (1565-1898) ont été endommagés. Des vidéos publiées sur Facebook et vérifiées ont notamment montré des dégâts sur le clocher historique de Bantay, une attraction touristique réputée. Deux visiteurs ont été légèrement blessés par des chutes de débris, a indiqué un responsable.

- Ressenti à 300 km -

Mira Zapata, un étudiant, a raconté qu'il se trouvait dans sa maison de la ville de San Juan quand il a ressenti "une très forte secousse".

"On s'est mis à crier et on s'est précipité dehors", a-t-il dit, alors que les répliques se poursuivaient. "Notre maison est en bon état mais celles en bas de la colline ont été endommagées", a poursuivi ce témoin.

Au moins 58 glissements de terrain ont été signalés dans la région, a indiqué le secrétaire à l'Intérieur Benjamin Abalos.

L'Agence nationale de gestion des catastrophes a précisé qu'aucun dégât n'avait été signalé sur les barrages et que des opérations de déblaiement étaient en cours sur les routes.

Le président des Philippines Ferdinand Marcos Jr, dont le fief familial se trouve dans le nord du pays, a demandé aux habitants de rester dans les abris d'urgence jusqu'à ce que la solidité de leurs maisons ait été vérifiée.

Il a précisé qu'il éviterait de se rendre dans le secteur pour le moment afin de ne pas perturber les opérations de secours.

Les gratte-ciel ont tremblé jusque dans la capitale Manille, située à plus de 300 km au sud. Plusieurs immeubles ont été évacués.

Les Philippines sont régulièrement frappées par des séismes en raison de leur position sur la "Ceinture de feu", un arc d'activité sismique intense qui entoure l'océan Pacifique en passant par le Japon et l'Asie du Sud-est.

Le tremblement de terre de mercredi est le plus puissant dans le pays depuis des années.

En octobre 2013, un séisme de magnitude 7,1 sur l'île de Bohol, dans le centre du pays, avait fait plus de 200 morts et 400.000 déplacés.

En 1990, un tremblement de terre de magnitude 7,8 dans le nord des Philippines avait fait plus de 1.200 morts, provoqué d'importants dégâts à Manille ainsi qu'une rupture du terrain sur plus de cent kilomètres.