L'Espagne commence à équiper ses policiers de caméras-piétons

Les agents de la police nationale espagnole ont commencé à utiliser des caméras-piétons embarquées afin d'enregistrer leurs interventions, une mesure visant à garantir plus de transparence et de sécurité qui gagne du terrain en Europe et aux États-unis.

Les premiers policiers à être équipés l'ont été lundi, les caméras devant être "fournies de manière graduelle à tous les policiers", a indiqué le ministère espagnol de l'Intérieur à l'AFP sans plus de précisions, notamment sur la durée du processus.

Ces caméras seront portées sur les uniformes et pourront être activées manuellement ou automatiquement, selon les situations, selon la télévision publique espagnole (TVE).

Elles seront utilisées pour "savoir tout ce qu'il s'est passé en cas d'incident lors d'une opération et toujours en tenant les citoyens informés" de la présence de ces caméras, a expliqué vendredi le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, dans une interview à la TVE.

"Si elles sont activées, c'est pour pouvoir être réellement transparent (...) C'est une sécurité pour le policier et une sécurité pour les citoyens", a-t-il ajouté.

Le principal syndicat de policiers, Jupol, a salué une mesure qu'il avait demandée.

"Cela va garantir la sécurité, aussi bien la nôtre, pour éviter tout type de description erronée de nos interventions, que celle des citoyens, qui pourront voir notre professionnalisme", a affirmé le porte-parole de Jupol, Pablo Pérez.

La France a expérimenté les "caméras-piétons" dès 2013, avant de commencer à les déployer très progressivement à partir de 2015. La mesure a été saluée par la police, mais accueillie avec scepticime par certaines associations de lutte contre les discriminations, selon lesquelles il n'y a pas de garantie d'une activation permanente de ces caméras.

Ailleurs en Europe, des villes comme Londres, mais aussi Malines, en Belgique, ont également doté leur force de police de tels dispositifs.

Aux États-Unis, les policiers de New York sont eux aussi équipés de caméras embarquées.

tpe-hmw/CHZ/ial/