Le Lyonnais et le Pas-de-Calais à leur tour menacés par de violents orages

Le Pas-de-Calais et une partie de l'ex-région Rhône-Alpes ont été placés mardi après-midi en vigilance orange, à leur tour menacés par des violents orages d'été qui continuaient de provoquer de fortes précipitations sur le littoral normand et l'arc méditerranéen, même si les dégâts matériels restent minimes à ce stade.

L'Ain, l'Isère, le Rhône, la Haute-Savoie ainsi que le Pas-de-Calais ont rejoint la liste des départements les plus exposés au risque d'orages violents dans le bulletin de 16h00 de Météo-France, qui maintient l'ensemble de la métropole en vigilance jaune.

Active depuis mardi, la vigilance orange est maintenue pour l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ainsi que le Var. Tandis que trois départements normands -- la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime -- sont également en vigilance orange depuis 14h00.

Dans le Sud-Est, après une accalmie passagère dans la matinée, de nouveaux orages se sont reformés sur les reliefs de l'Hérault et du Gard et des lignes orageuses sont apparus en mer avant de toucher à nouveau le Var et les Bouches-du-Rhône, "département le plus exposé avec des orages qui peuvent être durables et peu mobiles", précise l'institut météorologique, qui évoque des "orages d'été" sans qualifier l'épisode de "méditerranéen".

"En fin d'après-midi, les orages s'évacuent finalement vers l'est de la région en perdant de leur activité", prévoit Météo-France, qui met en garde contre des précipitations violentes pouvant atteindre "80 mm en peu de temps, avec de la grêle et de fortes rafales de vent de l'ordre de 80 à 100 km/h".

Dans le Var, 54 mm ont été relevé en une heure à la Garde-Freinet, selon Météo-France. Entre le Gard et les Bouches-du-Rhône, les cumuls de pluie entre Saint Gilles et les Saintes-Marie sont estimés autour de 70/80 mm.

Plus au nord, des "orages violents ont traversés le Stéphanois puis le Lyonnais", avec des rafales "jusqu'à 130 km/h" et de "la forte grêle".

Dans ces régions, Météo-France prévoit des grêlons de "plus de 3 cm", mais avec des cumuls de pluies "en général inférieures à 30 mm" en raison du passage rapide des orages.

"J'ai jamais vu ça de ma vie", "c'est le déluge", un "ouragan", ont réagi mercredi les internautes en commentant des dizaines de photos et vidéos qui abondent sur les réseaux sociaux sur les orages à Saint-Etienne et dans la Loire.

Sur les images, on peut voir des pluies abondantes inonder les routes et emporter les poubelles sur leur passage, des arbres renversés sur la route par les rafales de vent ou encore un manteau de grêle recouvrir des jardins.

- Tribunal inondé -

Sur les côtes normandes et le Pas de Calais, "les pluies orageuses seront fréquentes, elles pourront donner localement jusque 40 à 60 mm en très peu de temps", prévient le service météo national.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la précédente vague orageuse avait balayé le Sud-Est, de l'Aude au Var, mais aucun dégât notable n'avait été enregistré, selon les services de secours interrogés par l'AFP. La vigilance orange avait été levée dans la nuit pour l'Aude, le Tarn et l'Aveyron.

Selon les pompiers en milieu d'après-midi, les intempéries n'ont fait aucun dégât significatif dans les départements méditerranéens.

Dans l'Hérault, Météo-France a toutefois relevé "jusqu'à 75 mm de précipitations à Montarnaud et 97 mm à Puechabon, dont 86 mm en une heure", de forts cumuls pouvant faire craindre des risques d'inondations.

Au tribunal judiciaire de Marseille, de nombreux bureaux ont été inondés en raison d'une fissure dans une canalisation des eaux pluviales, a signalé le parquet sur Twitter. "Mais tout baigne à présent", a-t-il rassuré ensuite.