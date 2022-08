Aux "Amphis" de LFI, Mélenchon revient dans l'arène

Après deux mois d'absence, Jean-Luc Mélenchon revient dans l'arène politique avec l'objectif de renforcer la centralité de La France insoumise dans la coalition Nupes, vendredi à ses "Amphis d'été" près de Valence, tandis que le PS se réunit à Blois.

Avant même les quelques vacances prises en août, le troisième de la présidentielle (22%) n'a pas participé aux débats très suivis sur le pouvoir d'achat en juillet à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'est plus député. Il en a profité pour faire un voyage tout aussi politique en Amérique latine, son modèle de "révolutions citoyennes".

A distance, le leader a pu constater que les 75 députés LFI ont été fidèles à sa stratégie de conflictualité lors d'interventions remarquées - et diversement appréciées, y compris sur les bancs de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes).

Vendredi, Jean-Luc Mélenchon n'est pour l'instant pas annoncé à la conférence de presse de rentrée des dirigeants insoumis, mais il tiendra dans la soirée devant les militants une conférence sur son "bilan 2022 de la stratégie de la révolution citoyenne".

Il reviendra complètement aux affaires lors de son traditionnel meeting de clôture des "Amphis", dimanche matin, aux côtés de certains responsables de la Nupes.

Car les Insoumis espèrent vivifier encore cette coalition qu'ils ont impulsée après leur domination large à gauche à la présidentielle. Après avoir proposé de prolonger la Nupes aux européennes de 2024, une sortie accueillie avec prudence voire froideur par EELV, le PS et le PCF, LFI organise plusieurs conférences avec des membres de ces partis.

Un débat a par exemple réuni jeudi les principaux négociateurs des accords de mai, qui ont retracé les longues journées et nuits de tractations.

- Débats internes et externes -

Jeudi, les Verts qui ont inauguré leurs Journées d'été se sont divisés sur l'opportunité d'approfondir le partenariat. Yannick Jadot a estimé que cela risquait de jeter EELV sur les routes de la radicalité insoumise. Tandis que Sandrine Rousseau a espéré que les liens se renforcent dans les territoires, et pas seulement dans l'hémicycle.

"Les Insoumis veulent garder le leadership jusqu'en 2027. Pour nous, il ne faut pas contrer le récit unitaire mais s'affirmer, se différencier, par exemple refuser le blocage des prix", a déclaré l'ancien numéro 1 du parti David Cormand.

En plus des débats internes à la gauche, les Insoumis organisent des débats avec des membres du gouvernement et de la droite, manière de démontrer qu'ils sont la première opposition.

La secrétaire d'État chargée de l'Économie solidaire Marlène Schiappa ferraillera vendredi avec Alexis Corbière sur la République; le ministre délégué aux Transports Clément Beaune le même jour avec Manon Aubry sur l'Union européenne; la ministre déléguée aux PME Olivia Grégoire samedi avec Adrien Quatennens sur le pouvoir d'achat; et l'ancienne ministre de droite Rachida Dati samedi avec Ugo Bernalicis sur la justice.

Les deux autres composantes de la Nupes, le Parti socialiste et le Parti communiste français, inaugurent leurs universités vendredi à Blois et Strasbourg. Mais le discours de leurs dirigeants Olivier Faure et Fabien Roussel est pour samedi.