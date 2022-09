En Gironde, le feu n'a pas progressé dans la nuit

L'incendie qui s'est déclaré lundi en Gironde, dans la commune de Saumos, et a déjà ravagé plus de 3.700 hectares de végétation et de forêt, "n'a pas progressé" dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué la préfecture.

"Le feu n'a pas progressé. Aucune nouvelle surface brûlée. Aucune nouvelle évacuation" peut-on lire dans un tweet publié dans la matinée par la Préfète de la Nouvelle Aquitaine, Fabienne Buccio.

Les pompiers sont mobilisés depuis lundi pour contenir cet incendie, au coeur de la Gironde déjà touchée cet été.

Au total, 1.840 habitants ont été évacués dans les communes de Saumos et de Saint-Hélène, dans cette zone sud du Médoc entre la station balnéaire de Lacanau, sur la côte Atlantique, et l'agglomération bordelaise.