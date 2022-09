Angleterre: City et Tottenham doublent Arsenal, Newcastle rame toujours

Un but de Haaland et un triplé de Son Heung-min ont aidé Manchester City et Tottenham à battre respectivement Wolverhampton (3-0) et Leicester (6-2), pour la 8e journée de Premier League, samedi, et à prendre la tête du classement.

. City reprend son trône en attendant Arsenal

Bousculé par Dortmund (2-1) en Ligue des champions, mercredi, Manchester City a assuré sans forcer face aux Wolves.

Avec 17 points, City a dépassé Arsenal (15) qui joue dimanche à Brentford (13h00) et devance Tottenham à la différence de buts +17 contre +11.

La machine offensive des champions d'Angleterre -- 23 buts en 7 journées -- s'est encore emballée dans le sillage de Haaland qui a inscrit son 14e but en 9 matches mais depuis l'extérieur de la surface, cette fois, d'une frappe rasante dont la précision diabolique a compensé la puissance relativement modeste (2-0, 16e).

Avant cela, Jack Grealish, dès la première minute, avait ouvert le score sur un superbe centre fuyant de Kevin De Bruyne (1-0, 1e).

Face à des Wolves réduits à 10 peu après la demi-heure de jeu, le troisième but a démontré que le Norvégien pouvait participer à la construction. Il a parfaitement combiné avec "KDB", dont le centre a été dévié par Foden au fond (3-0, 69e) pour la 8e passe décisive, toutes compétitions confondues, du Belge.

Tous les voyants sont au bleu ciel pour les champions sortants qui reprendront les affaires courantes le 2 octobre avec un derby de Manchester prometteur.

. Tottenham enfonce Leicester

En dominant la lanterne rouge du championnat, avec un coup du chapeau de Son Heung-min en sortie de banc, Tottenham s'accroche aux talons de City et a peut-être sonné le glas pour Brendan Rodgers chez les Foxes.

Avec ce 6e revers de rang, Leicester (1 point) est bon dernier.

Cette défaite est quasiment la copie carbone du 5-2 encaissé il y a 13 jours à Brighton, où ils avaient aussi ouvert le score, avant d'être menés 2-1 rapidement, pour revenir à 2-2, mais craquer complètement en seconde période.

On ne peut même pas dire que les Spurs ont été particulièrement brillants, encaissant un pénalty de Youri Tielemans, donné à retirer parce que Hugo Lloris, qui l'avait arrêté, n'était pas sur sa ligne (0-1, 6e), et une merveilleuse reprise tout en toucher de James Maddison (2-2, 41e).

Mais les carences défensives de Leicester sont bien trop grandes pour ne pas être punies.

Harry Kane (1-1, 8e) et Eric Dier (2-1 21e), de la tête, ainsi que Rodrigo Betancur, en prenant le ballon dans les pieds de Wilfred Ndidi pour aller battre Danny Ward en solitaire (3-2, 47e), s'en sont donné à coeur joie.

Et que dire coup du chapeau en 13 minutes (73e, 84e, 86e) de Son, alors qu'il était remplaçant au coup d'envoi et que la réussite fuyait ?

Les trêves internationales sont souvent des créneaux prisés pour les changements de coach et la cote concernant un maintien de Rodgers sur le banc de Leicester début octobre doit être bien élevée.

. Newcastle n'y arrive pas

Si Newcastle savait qu'il serait sans doute un peu tôt pour se mêler à la lutte pour la Ligue des champions dès cette année, il n'arrive même pas à s'extraire du ventre mou avec deux nouveaux points perdus contre Bournemouth (1-1).

Les Magpies, qui n'ont qu'une victoire pour cinq nuls en 7 rencontres, ne sont que 10e avec le même nombre de points que le promu Bournemouth (12e), qui ne perd plus depuis le limogeage de Scott Parker après la déroute (9-0) à Liverpool fin août.

Kieran Trippier, sur coup-franc (26e), et Joelinton (43e) ont touché du bois et le gardien de but Neto multiplié les arrêts, ne cédant que sur un penalty, accordé par la VAR et transformé par Alexander Isak (1-1, 67e).

Mais les Cherries avaient ouvert le score par Philip Billing, à la conclusion d'un beau mouvement collectif (0-1, 62e), qui a permis aux siens de repartir avec un point précieux.