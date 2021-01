L'épidémie de Covid-19 s'accélère avec 20.000 morts comptabilisés dimanche en Belgique et 40.000 en Allemagne, la chancelière Angela Merkel, prévenant que le pire est encore à venir en attendant que les vaccinations ne fassent leur effet.

Depuis l'annonce par Pékin il y a tout juste un an, le 11 janvier 2020, du premier décès du Covid-19, un homme qui faisait ses courses sur un marché de Wuhan, le virus a tué plus d'1,9 million de personnes à travers le monde, et plongé la planète dans une crise économique sans précédent.

Un an après, la propagation rapide de nouveaux variants plus contagieux entraîne une relance des cas et un risque d'asphyxie des hôpitaux, comme au Royaume-Uni, qui a dépassé le cap des 80.000 morts, ou en Allemagne, et de nouvelles mesures restrictives à travers la planète, au Québec et en Suède notamment.

Les semaines à venir constitueront "la phase la plus dure de la pandémie" avec des personnels médicaux travaillant au maximum de leurs capacités, a prévenu la chancelière allemande Angela Merkel. Plus 80% des lits dans les services de soins intensifs du pays sont occupés.

D'autant que, a-t-elle souligné, le plein impact de l'intensification des contacts sociaux durant les périodes de Noël et du Nouvel an ne se voient pas encore dans les statistiques.

La Belgique a franchi dimanche le cap des 20.000 décès liés au Covid-19. La moitié étaient des résidents de maisons de retraite. Avec un taux de 1.725 décès pour un million d'habitants, cela classe la Belgique au premier rang mondial pour la mortalité rapportée à la population.

Au Royaume-Uni, le système de santé est "actuellement confronté à la plus dangereuse situation dont on puisse se souvenir", a alerté Chris Whitty, médecin-chef pour l'Angleterre. "Si le virus poursuit cette trajectoire, les hôpitaux seront en réelle difficulté, et cela tout bientôt".

En attendant la déploiement des campagnes de vaccinations, dont la lenteur est critiquée, les gouvernements, comme en France ou en Suède, durcissent les mesures pour réduire les contacts, au risque d'aggraver la morosité économique.

- Inédit depuis la grippe espagnole -

En France, huit nouveaux départements avancent leur couvre-feu à 18H00, au grand dam des commerces alimentaires, rejoignant quinze départements qui l'avaient fait le weekend dernier. Dans le reste du pays, le couvre-feu est fixé à 20H. A Monaco, le couvre-feu sera avancé lundi à 19H.

Une quarantaine de cas de contamination par le variant britannique ont pour l'heure été détectés en France et à Marseille (sud), la situation est jugée "inquiétante" par les autorités. La France met en place enquêtes et tests pour tenter une cartographie de la diffusion de ce variant.

Au Québec, un couvre-feu nocturne est entré en vigueur samedi soir pour enrayer la seconde vague de coronavirus, mesure inédite au Canada à l'échelle d'une province depuis l'épidémie de grippe espagnole il y a un siècle.

L'accélération de l'épidémie a contraint la Suède à rompre avec la politique jusque là moins stricte qu'ailleurs. Dès dimanche, elle peut durcir les mesures, notamment pour la première fois fermer commerces et restaurants dans des zones ciblées.

Mais les mesures suscitent aussi lassitude et révoltes: au Danemark, où les cas liés à la souche mutante britannique se multiplient, des manifestations contre les restrictions ont dégénéré samedi en affrontements et neuf personnes ont été arrêtées.

Montrant l'exemple, la reine Elizabeth II, 94 ans, et son époux le prince Philip, 99 ans, ont reçu samedi leur première injection de vaccin contre le nouveau coronavirus, dans le château de Windsor, où ils sont confinés à l'ouest de Londres.

Le gouvernement a pour ambition d'avoir vacciné tous les adultes du Royaume-Uni d'ici à l'automne et a déjà pris de l'avance avec 1,5 million de personnes ayant déjà reçu leur première injection. Le pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie, qui a dépassé samedi la barre des 80.000 morts et 3 millions de cas, est engagé dans une course contre la montre contre le nouveau variant.

Pour aider les "pays vulnérables" à accéder eux aussi aux vaccins, le gouvernement a annoncé dimanche avoir collecté auprès de ses alliés un milliard de dollars (820 millions d'euros).

"Nous ne serons à l'abri de ce virus que lorsque nous serons tous à l'abri - c'est pourquoi nous nous concentrons sur une solution mondiale à un problème mondial", a déclaré le ministre ds Affaires étrangères Dominic Raab.

- Les mosquées rouvrent à Gaza -

Les Israéliens ont entamé dimanche leur première semaine de travail depuis l'imposition de nouvelles restrictions pour renforcer le troisième confinement national, décidé le mois dernier. Les écoles, qui étaient restées ouvertes pendant le premier confinement sont cette fois restées fermées, suite à une hausse de la contagion.

À Gaza, les mosquées ont rouvert à l'aube dimanche, suite à la décision des dirigeants islamistes du Hamas d'y autoriser la prière du dimanche au jeudi. Les mosquées resteront cependant fermées les vendredi et samedi.

Sur l'île méditerranéenne de Chypre, les autorités ont dû se résoudre à un nouveau confinement général à compter de dimanche, et pour au moins trois semaines, le deuxième après celui du printemps dernier qui avait permis à l'île de passer largement au travers de la première vague de la pandémie (une vingtaine de décès, pas plus d'une cinquantaine de cas quotidiens au plus fort de cette période).

