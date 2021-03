Que ce soit en interprétant "Gloire à l'Egypte" dans Aida ou "Gloire immortelle de nos aïeux" dans Faust, l'image est singulière: à l'Opéra de Paris, les choeurs masqués relèvent le défi de chanter à l'unisson malgré cette "barrière de son".

Près de 70 d'entre eux participent à une nouvelle version de "Faust" de Gounod qui sera diffusée vendredi sur France 5. Soit, après "La Flûte enchantée" et "Aida", la troisième captation audiovisuelle d'une oeuvre lyrique au sein de l'institution, depuis la fermeture des salles fin octobre pour cause de pandémie.

Privés de spectateurs depuis un an, les artistes des choeurs sont heureux d'être sur scène. Mais chanter en temps de coronavirus reste un défi car, contrairement aux solistes, ils doivent être masqués en raison de leur proximité et se font tester une fois par semaine (les solistes, eux, le sont chaque jour de représentation ou de répétition sans masque).

- Son de groupe éloigné -

Chanter avec masque "perturbe beaucoup l'émission du chant (...) il y a une barrière devant votre son", explique à l'AFP Sylvie Delaunay, artiste des choeurs. "Quand on chante de l'opéra, on a de grosses inspirations, de grosses expirations, donc si la respiration est perturbée, on fatigue beaucoup".

Exit les masques FFP2 -- "dès qu'on prend une inspiration, on les +avale+!"-; ils privilégient les masques chirurgicaux raides (et noirs pour le spectacle).

Lors des répétitions en studio, ils sont distanciés, une difficulté de plus. "On s'entend moins bien: on entend la voisine de droite, la voisine de gauche qui sont à 1,50 m, celle de derrière mais le son du groupe est beaucoup plus éloigné (...) la résonance du volume n'est plus du tout la même", ajoute Mme Delaunay qui travaille à l'Opéra depuis 23 ans.

S'il y a quand même dans Faust une scène de boîte de nuit qui fait penser au monde d'avant dans la version très moderne de l'Allemand Tobias Kratzer, les mises en scènes ont été adaptées pour limiter les contacts. Mais pas de distanciation extrême pour respecter la cohésion des choeurs.

"Les artistes lyriques sont exubérants, donc on est limité dans l'expression", indique Mme Delaunay.

Les artistes se plient volontairement à ces règles, "pour pouvoir travailler". Et le résultat peut étonner, au vu de la résonance de leur voix à l'Opéra Bastille lors de la répétition générale à laquelle a assisté l'AFP la semaine dernière.

Une mission d'uniformisation qui n'est pas évidente pour José Luis Basso, chef des choeurs à l'Opéra depuis 2014 et qui sera bientôt remplacé par Ching-Lien Wu, première femme à ce poste.

Avec le masque, "on a perdu un peu dans l'articulation, la diction (...) le travail des artistes des choeurs est justement d'exagérer la prononciation des mots, mais les résultats ne sont pas mal", sourit l'Italo-Argentin.

- Polyglotte -

S'ils ont souvent un rôle d'accompagnement, les choeurs sont parfois un personnage à part et chantent de célèbres morceaux du répertoire, en particulier chez Verdi (le célèbre "Va pensiero" de Nabucco, le choeur des gitans dans Le Trouvère) ou encore chez Wagner.

Dans "Faust", un des opéras français les plus connus avec "Carmen", ils interprètent notamment les célèbres airs "Vin ou bière" et "Gloire immortelle de nos aïeux".

M. Basso rappelle leur importance mais aussi la complexité de leur travail.

Le cliché qui l'agace le plus? "Penser qu'un artiste des choeurs est une personne qui n'a pas fait une grande carrière comme soliste, alors pour gagner sa vie, il chante dans un choeur. Ce n'est pas du tout comme ça!".

"Les examens pour entrer à l'Opéra sont très exigeants", dit-il, citant la maîtrise de plusieurs langues, de différents styles musicaux, la musicalité, la lecture à vue.

Pour Alexander Neef, directeur général de l'Opéra, l'important est d'assurer un environnement sanitaire sûr pour le personnel et les artistes mais aussi de continuer à travailler. "On n'existe pas si on ne joue pas", dit-il.