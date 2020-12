A la veille de la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen, le Premier ministre britannique Boris Johnson et les dirigeants de l'Union européenne ont signé mercredi l'accord post-Brexit conclu pour encadrer la rupture historique.

Le compromis de 1.246 pages, annoncé la veille de Noël pour éviter le choc économique d'un "no deal", pourra entrer en vigueur jeudi à 23H00, heures de Londres et GMT (minuit à Bruxelles), quand le Royaume-Uni mettra un terme à 47 ans d'intégration européenne.

"Ce n'est pas la fin" mais "le début d'une merveilleuse relation entre le Royaume-Uni et nos amis et partenaires de l'Union européenne", a assuré Boris Johnson après avoir paraphé le document, levant les deux pouces en l'air devant les caméras.

Le texte avait été signé dans la matinée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et son homologue du Conseil européen (institution représentant les Etats membres) Charles Michel, tout sourire, avant de traverser la Manche à bord d'un avion de la Royal Air Force.

"Cela a été un long chemin. Il est temps désormais de laisser le Brexit derrière nous. Notre avenir se construit en Europe", a commenté la cheffe de l'exécutif européen sur Twitter. Charles Michel a salué "un accord juste et équilibré" et s'est félicité de "l'unité sans précédent" démontrée par les Vingt-Sept dans les négociations.

L'application de l'accord de libre-échange, fruit de difficiles négociations, reste toutefois provisoire, en attendant le vote des eurodéputés - dont l'approbation est nécessaire à la ratification - qui n'interviendra qu'au premier trimestre 2021.

Les députés britanniques l'ont approuvé massivement (521 voix pour et 73 contre), puis le projet de loi a été adopté mercredi soir à la Chambre des lords, dans le cadre d’une procédure inhabituellement rapide d’une journée.

Boris Johnson a assuré devant les députés que le Royaume-Uni resterait "le meilleur ami et allié" de l'Union européenne, après en avoir été un "membre peu convaincu".

Le dirigeant conservateur a aussi espéré que cet accord mettrait "fin à une partie de la rancune et des récriminations" et permettrait aux Britanniques de "passer à autre chose" après les quatre ans et demi de déchirements ayant suivi le référendum de juin 2016, qui a voté le Brexit avec 51,9% des voix.

Son adoption ne faisait guère de doute vu la majorité du gouvernement de Boris Johnson et le ralliement aussi bien des "Brexiters" les plus durs et du chef de l'opposition travailliste Keir Starmer, lequel a jugé que ce "maigre" accord, qui exclut les services et multiplie les procédures douanières, est "mieux que pas d'accord du tout".

- Unité menacée -

Le Royaume-Uni, officiellement sorti de l'UE le 31 janvier dernier, cessera jeudi soir d'appliquer les règles européennes. Il quittera le marché unique, l'union douanière et le programme d'échanges d'étudiants Erasmus.

Avec cet accord conclu après des mois de négociations acharnées, l'UE offre au Royaume-Uni un accès sans droits de douane ni quotas à son marché de 450 millions de consommateurs mais prévoit pour éviter tout dumping des sanctions et des mesures compensatoires en cas de non respect de ses règles en matière d'aides d’Etat, d'environnement, de droit du travail et de fiscalité.

Londres et Bruxelles évitent ainsi le choc d'un "no deal" avec des barrières commerciales qui auraient coûté cher à leurs économies déjà affaiblies par la pandémie de Covid-19, surtout côté britannique dont la moitié des échanges se font avec les pays de l'UE.

Boris Johnson n'avait pas besoin d'une nouvelle crise, à l'heure où les hôpitaux britanniques se trouvent au bord de la rupture face à l'accélération des contaminations, malgré le reconfinement d'une grande partie de la population.

La fin de la période de transition marque cependant un bouleversement majeur: les contrôles douaniers aux frontières viendront alourdir les échanges et la libre-circulation s'arrête pour les Britanniques et les citoyens de l'UE sur leurs territoires respectifs.

Parmi les opposants au texte, figurent le petit parti unioniste nord-irlandais DUP - favorable au Brexit mais opposé aux contrôles douaniers entre la province britannique et le reste du Royaume-Uni - ainsi que les europhiles du parti libéral démocrate et la formation indépendantiste écossaise SNP.

L'Ecosse avait voté à 62% pour le maintien dans l'UE et à Edimbourg, le Parlement écossais a refusé de donner son consentement à l’accord. Les sondages montrent qu'une majorité de la population écossaise est favorable à l'indépendance, pourtant rejetée par un référendum en 2015. Le SNP a utilisé cette question du Brexit pour faire pression pour un nouveau référendum sur l’indépendance de l'Ecosse.