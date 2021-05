L'isolement international du Bélarus grandissait mardi avec l'entrée en vigueur de restrictions contre son espace aérien, en représailles contre le régime d'Alexandre Loukachenko accusé d'avoir détourné un avion de ligne européen pour arrêter un opposant à bord.

Nombre de compagnies aériennes ont suivi la recommandation de l'Union européenne de contourner le Bélarus et suspendu leur vols. En outre l'espace aérien européen a été fermé au Bélarus.

Les dirigeants des 27 ont dit aussi lundi soir vouloir un nouveau train de sanctions contre de hauts responsables et des entités d'Etat.

En cause, la décision bélarusse dimanche d'envoyer des chasseurs dans le ciel et de "recommander" à un vol commercial Ryanair Athènes-Vilnius d'atterrir à Minsk, arguant une alerte à la bombe attribuée au Hamas.

Mais à l'arrivée, deux passagers --Roman Protassevitch, un journaliste d'opposition âgé de 26 ans et sa compagne russe, Sofia Sapéga-- ont été arrêtés.

Minsk juge avoir agi dans la légalité, qu'il ne s'agissait pas d'un coup monté et que la présence de l'opposant, recherché pour "terrorisme", était un hasard.

Mardi, le ministère des Transports a dit en outre inviter à une date non précisée les représentants des organisations internationales de l'aviation (IATA et OACI), des autorités américaines et de l'Union européenne.

- "Bombe à bord" -

Il a publié un échange entre le pilote du vol et un contrôleur aérien.

Ce dernier annonce au commandant "vous avez une bombe à bord" et lui "recommande" d'atterrir à Minsk. La veille, l'armée de l'air avait assuré que le choix de l'aéroport avait été celui du pilote.

Du côté de l'opposition bélarusse, dont la plupart des représentants sont exilés ou emprisonnés, on réclame encore plus de représailles contre le régime d'Alexandre Loukachenko.

La candidate à la présidentielle de 2020, exilée en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaïa, a appelé "les Etats-Unis à isoler le régime et à faire pression avec des sanctions".

Elle a aussi réclamé "la participation des forces démocratiques bélarusses au G7" prévu du 11 au 13 juin au Royaume-Uni. Le président français Emmanuel Macron s'est dit favorable à cette initiative.

- Filmé sous la contrainte -

L'opposant arrêté est un ancien rédacteur en chef du média Nexta, qui avait aidé la mobilisation en masse des Bélarusses lors d'un vaste mouvement de contestation post-électoral en 2020. Son pays l'accuse d'être "impliqué dans des activités terroristes".

La télévision bélarusse a diffusé lundi soir une vidéo du jeune homme, détenu à Minsk, dans laquelle il avoue avoir organisé des "troubles" dans le pays.

Les autorités bélarusses ont l'habitude de diffuser des confessions de détracteurs filmées sous la contrainte.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a jugé ces images "pénibles à regarder" et réclamé, tout comme l'ONU, une libération immédiate.

Selon l'opposante Svetlana Tikhanovskaïa, Roman Protassevitch "est la victime de tortures".

Le père de l'opposant, joint par l'AFP, est également persuadé que son fils, qui apparaît nerveux dans les images, a été battu: "on peut voir des traces de coups sur le visage", a estimé Dmitri Protassevitch, qui vit en Pologne.

Moscou, allié stratégique de M. Loukachenko, qui jugeait lundi "raisonnable" l'approche bélarusse depuis le début de la crise, a "regretté" mardi la décision européenne de mettre l'espace aérien bélarusse sur liste noire.

"Ce sera finalement aux passagers de payer pour ces recommandations, parce qu'ils vont passer (plus de temps) dans l'air", a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

D'importantes compagnies aériennes, comme Air France, Singapore Airlines ou Lufthansa ont annoncé lundi et mardi éviter désormais les cieux bélarusses. Près de 2.000 appareils effectuant des vols commerciaux empruntent chaque semaine cet espace aérien, a précisé l'organisation Eurocontrol.

Chez des partisans de l'opposition interrogés à Minsk par l'AFP, l'isolement du pays est un mal nécessaire.

"Je ne pourrai pas partir voir mes proches ou aller quelque part cet été, mais c'est un prix à payer pour des vies humaines", juge Kristina, une traductrice, sous couvert d'anonymat.

D'autres craignent que cet isolement place définitivement le Bélarus dans l'emprise de Moscou: "Au final, le Bélarus pourrait disparaître de la carte politique du monde", estime Natalia, une architecte.

Le régime d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, est déjà ciblé par de multiples sanctions occidentales pour avoir durement réprimé un mouvement de contestation inédit qui a vu des dizaines de milliers de personnes défiler dans les rues en 2020 suite à la présidentielle d'août, jugée "truquée" par les Européens.

Les mesures de l'UE visent déjà 88 hauts responsables, dont le président, et sept entités.

Le régime bélarusse n'a cependant fait qu'accroître la répression, emprisonnant ou forçant à l'exil ses détracteurs.

Mardi encore, sept opposants ont été condamnés à des peines de quatre à sept ans de prison pour leur rôle dans des "troubles massifs", référence au mouvement de contestation de 2020.