Les talibans ont tué ou blessé plus de 400 membres des forces de sécurité afghanes la semaine dernière, a annoncé le ministère de l'Intérieur dimanche, accusant les insurgés d'avoir augmenté leurs attaques à l'approche des pourparlers de paix.

"La semaine dernière, les talibans ont mené 222 attaques contre les forces afghanes. Ils ont tué et blessé 422 (soldats et policiers)", a déploré le porte-parole du ministère Tareq Arian lors d'une conférence de presse.

M. Arian a également accusé les talibans de cibler les imams afin de faire subir une "pression psychologique" au gouvernement afghan.

Selon lui, les insurgés, qu'il a qualifiés "d'organisation parapluie pour d'autres réseaux terroristes", sont responsables des deux attaques à la bombe qui ont tué des imams dans des mosquées de Kaboul en juin.

La violence a d'abord diminué en Afghanistan, après le 24 mai lorsque les talibans ont décrété un cessez-le-feu de trois jours pour les fêtes de l'Aïd.

"Mais après l'Aïd, les attaques talibanes sont doucement remontées aux niveaux enregistrés avant l'Aïd", a expliqué à l'AFP le ministre de l'Interieur Massoud Andarabi.

Les insurgés "mènent en ce moment plus de 60 attaques toutes les 24 heures" et "cherchent toute opportunité pour attaquer, kidnapper et assassiner des responsables afghans", a-t-il continué.

Malgré de nombreuses demandes du gouvernement afghan, les talibans ont refusé de prolonger la trêve de l'Aïd.

Selon le Conseil national de sécurité, un organe gouvernemental, ils ont également tué 89 civils et en ont blessé 150 autres ces deux dernières semaines.

Malgré ces violences, les talibans se disent cependant prêts à entamer des négociations de paix historiques avec Kaboul.

Ces pourparlers, dont l'ouverture est une des conditions inscrites dans l'accord américano-taliban, sont censés débuter après la fin d'un échange de prisonniers en cours entre les deux camps.