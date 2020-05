Le Bayern Munich a atomisé samedi à domicile Francfort 5-2 et s'est mis dans la meilleure position possible avant son déplacement mardi à Dortmund, pour un "Klassiker" à huis clos, coronavirus oblige, qui pourrait déjà être décisif pour le titre.

Le "Rekordmeister", qui vise un huitième titre de champion consécutif, compte après 27 journées quatre points d'avance sur Dortmund, qui s'est imposé 2-0 à Wolfsburg. Leverkusen suit à huit points et Mönchengladbach à neuf.

Avec cette victoire, le Bayern s'est même offert un joker, puisqu'il sera toujours en tête du championnat, quoi qu'il arrive, mardi soir après le Klassiker: avec un point d'avance en cas de défaite, mais sept en cas de victoire! Autant dire qu'à six journées de la fin, la messe serait quasiment dite.

A la demande de la Ligue allemande de football, une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi de tous les matches ce week-end en hommage aux morts du coronavirus, plus de 8.200 en Allemagne et près de 340.000 dans le monde. Les joueurs portaient des brassards noirs.

Le même protocole de deuil sera reconduit lors de la prochaine journée mardi et mercredi.

Peu à peu, l'Allemagne s'habitue à ces étranges matches sans supporters, et sans ces tribunes populaires qui faisaient tout le sel de la Bundesliga.

- Bande son "optionnelle" -

Aucun cri ou applaudissement n'accompagne plus les buts ou les actions les plus chaudes, même si certains téléspectateurs ont pu en avoir l'illusion: Sky, le diffuseur des matches en Allemagne, propose en effet une piste sonore optionnelle diffusant durant toute la partie des chants enregistrés.

Mais dans les stades, le seul son est bien celui de l'écho des cris des joueurs, amplifié par les gradins. Aucun club n'a diffusé de son d'ambiance ce week-end.

Le protocole convivial d'avant-match n'existe plus, les buts ne sont plus célébrés par des embrassades, coachs et remplaçants portent des masques et se tiennent à distance les uns des autres.

Malgré tout cela, l'expérience allemande fait des envieux sur la planète foot. Samedi, l'Espagne est devenue le deuxième grand pays à annoncer une reprise de son championnat, "dans la semaine du 8 juin". Dans des conditions qui ressembleront à celles de l'Allemagne.

Dans son stade de l'Allianz Arena, Munich a donc pris une vraie revanche après la raclée 5-1 subie au match aller, qui avait provoqué le limogeage de l'entraîneur Niko Kovac, remplacé depuis par Hansi Flick.

A la pause, les Bavarois avaient déjà concrétisé leur supériorité par Leon Goretzka (1-0, 17e) et Thomas Müller (2-0, 41e). Robert Lewandowski de la tête, sur un centre de Kingsley Coman, a corsé l'addition au retour des vestiaires (3-0, 46e).

- Hummels touché -

A 3-0, le Bayern s'est permis cinq minutes de relâchement, et Francfort est revenu contre toute attente à 3-2, grâce à un doublé de Martin Hinteregger (52e et 55e). Mais les visiteurs n'ont pas rêvé longtemps: Alphonso Davies, le jeune talent canadien, a remis les pendules à l'heure quelques minutes plus tard (4-2, 61e), et Hinteregger a de nouveau marqué, mais contre son camp cette fois, sous la pression de Gnabry et Müller (5-2, 74e).

Dans les autres matches samedi, Dortmund est allé gagner 2-0 à Wolfsburg, sans panache mais avec une efficacité maximum (deux tirs cadrés, deux buts), grâce à Raphaël Guerreiro (32e) et Achraf Hakimi (78e).

La victoire pourrait lui coûter cher pour le "Klassiker": son défenseur Mats Hummels, sorti à la mi-temps, souffre du tendon d'Achille. Sa présence mardi n'est pas assurée.

Dans l'autre choc de ce samedi, qui opposait deux prétendants à la Ligue des champions Mönchengladbach et Leverkusen, c'est le Bayer qui a réussit la très bonne opération.

En s'imposant 3-1 à Mönchengladbach, "malgré" les 13.000 effigies de supporters en carton qui trônaient dans les tribunes du Borussia-Park, pour tenter de faire oublier le huis clos, Leverkusen a pris provisoirement la troisième place avec 53 points et une longueur d'avance sur Mönchengladbach.

Un doublé de la pépite Kai Havertz (7e et 58e) et un but de Sven Bender (81e) ont mis à genou les "Poulains", qui ont toutefois répondu avec un but de Marcus Thuram.