Leicester a provisoirement défendu sa deuxième place au classement en arrivant à arracher le match nul (2-2) contre Manchester United samedi, pour la 15e journée qui démarre avec le traditionnel "Boxing Day" anglais, au lendemain de Noël.

Avec ce premier match nul de la saison, Leicester compte 28 points une longueur d'avance sur les Red Devils, trois longueurs derrière Liverpool qui recevra dimanche l'avant-dernier, West Bromwich Albion.

Mais le statut de dauphin des Foxes est sous la menace d'Everton, Chelsea et Tottenham qui doivent encore jouer.

Les Red Devils, qui avaient gagné tous leurs matches à l'extérieur cette saison et qui ont mené à deux reprises, pourraient regretter à la fin de la saison ces deux points qu'ils ont laissé filer, même si le nul est au final un résultat équitable entre deux équipes qui ont livré un combat intense.

Alors que son équipe entame une série de trois matches en six jours, Ole Gunnar Solskjaer avait décidé de se passer de Paul Pogba au milieu et d'Edinson Cavani en attaque au coup d'envoi, mais leur entrée en jeu en seconde période a bien failli faire basculer le match en faveur de leur équipe.

- Fernandes, encore efficace -

Manchester United peut en tout cas remercier, une nouvelle fois, Bruno Fernandes qui, semaine après semaine, confirme qu'il est le recrutement le plus judicieux depuis de trop longues années.

Samedi encore, après avoir donné une balle de but à Marcus Rashford dès la 2e minute, mais gâchée par l'attaquant anglais qui n'a pas cadré sa tête, le Portugais a réussi une déviation pour le même Rashford vingt minutes plus tard, concrétisée cette fois d'un plat du pied très sûr (0-1, 23e).

Fernandes a aussi inscrit le but du 2-1, après que l'entrée de Pogba (53e) a permis de redonner de la possession à Manchester, malmené en début de second acte, alors que celle de Cavani (74e), lui avait redonné de la profondeur.

Quatre minutes plus tard, l'Urugayen avait parfaitement lancé Fernandes de l'extérieur du pied, et le Portugais avait fait mouche d'un tir croisé à ras de terre (2-1, 79e).

Depuis son arrivée en Premier League, à la toute fin du mercato d'hiver la saison dernière, Fernandes est impliqué directement dans plus de la moitié des buts inscrits par son équipe en championnat, avec 18 buts et 13 passes décisives sur 60 réalisations.

Mais cela n'a malheureusement pas suffi à faire le bonheur de Manchester, et Leicester peut remercier deux de ses joueurs les plus réguliers, le gardien Kasper Schmeichel et son buteur Jamie Vardy.

Le premier avait notamment réalisé une parade exceptionnelle devant Rashford à l'heure de jeu, avec une main droite très ferme (59e).

Le second a permis à son équipe d'égaliser même si son tir a été redressé par Alex Tuanzebe dans ses cages (2-2, 85e).

Avant cela, c'était Harvey Barnes qui avait déjà remis les équipes à égalité d'une frappe parfaite de 20 mètres, après un ballon perdu par Bruno Fernandes à 35 mètres de ses cages (1-1, 31e).

Un résultat qui a donc à la fois de quoi frustrer et satisfaire les deux équipes qui seront nouveau sur le pont lundi pour Leicester, mardi pour United.