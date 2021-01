L'arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden, après quatre ans de présidence controversée de Donald Trump, a suscité mercredi une vague d'optimisme et de soulagement chez les alliés traditionnels des Etats-Unis, et le scepticisme de leurs rivaux.

Voici les principales réactions :

- ONU -

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé Joe Biden à proposer une "nouvelle contribution nationale" ambitieuse pour les dix ans à venir dans la lutte contre le réchauffement climatique, en se félicitant par ailleurs du réengagement américain à l'égard de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

- OMS -

"#Inauguration aujourd'hui. A un monde plus sain, plus juste, plus sûr, plus durable !", a réagi sur Twitter le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Donald Trump avait décidé de quitter l'organisation, Joe Biden va la rejoindre.

- UE -

"L'Europe est prête pour un nouveau départ", a tweeté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"L'UE a de nouveau un ami à la Maison Blanche après quatre longues années" de présidence Trump, avait-elle auparavant lancé devant le Parlement européen.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a estimé qu'il était "temps de revenir aux convictions, au bon sens et de moderniser notre relation".

- Otan -

"Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre de l'Alliance transatlantique", a estimé le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

"Les alliés (au sein) de l'Otan doivent être unis pour faire face aux conséquences pour la sécurité de l'ascension de la Chine, de la menace terroriste, y compris en Afghanistan et en Irak, et d'une Russie plus assurée", a-t-il ajouté.

- Allemagne -

"J'ai hâte (d'ouvrir) un nouveau chapitre de l'amitié et de la coopération germano-américaines", a dit la chancelière Angel Merkel dans un message de félicitations.

- Royaume-Uni -

"Le leadership américain est vital sur les questions qui nous concernent tous, du changement climatique au Covid, et je suis impatient de travailler avec le président Biden", a écrit sur Twitter le Premier ministre britannique Boris Johnson.

La reine Elizabeth II, qui a vu défiler 14 présidents américains pendant ses 68 ans de règne, a quant à elle envoyé à Joe Biden, avant son investiture, un message privé dont la teneur n'a pas été rendue publique.

- France -

"C'est tous ensemble que nous pourrons réussir à relever les défis de notre temps. C'est tous ensemble que nous pourrons changer la donne climatique en agissant pour notre planète", a commenté le président français Emmanuel Macron, saluant la décision de son homologue américain de retourner dans l'Accord de Paris sur le climat.

- Italie -

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a salué "un grand jour pour la démocratie, dont l'importance dépasse les frontières américaines".

- Vatican -

Le pape François a envoyé "ses voeux cordiaux et l'assurance de ses prières" au deuxième président catholique de l'histoire des Etats-Unis après John F. Kennedy et l'a encouragé à favoriser "la réconciliation et la paix aux Etats-Unis et entre les nations du monde".

- Canada -

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est dit "impatient de travailler avec le président Biden" afin de "réduire la pollution, lutter contre le changement climatique, combattre le Covid-19, créer des emplois pour la classe moyenne et reconstruire mieux en soutenant une reprise économique durable pour tous".

- Inde -

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré qu'il "attendait avec impatience de travailler avec lui (Joe Biden, ndlr) à renforcer le partenariat stratégique entre l'Inde et les Etats-Unis".

- Israël -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé le nouveau président américain à "renforcer l'alliance" entre Israël et les Etats-Unis afin d'affronter des "défis communs", comme la "menace" de l'Iran.

- Palestiniens -

Les Palestiniens ont invité Joe Biden à oeuvrer à la création d'une Palestine "indépendante". "Nous sommes impatients de travailler ensemble pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde", a affirmé le président palestinien Mahmoud Abbas.

- Russie -

Le Kremlin a jugé que l'amélioration des relations entre la Russie et les Etats-Unis dépendait de la "volonté politique" de Joe Biden.

La diplomatie russe a par ailleurs déclaré espérer un travail "plus constructif" avec le gouvernement américain en vue de prolonger un important traité de désarmement New Start, limitant les arsenaux nucléaires de la Russie et des Etats-Unis, qui expire le 5 février.

- Iran -

Téhéran a salué le départ du "tyran" Donald Trump, jugeant que "la balle est dans le camp" de Joe Biden en vue d'un éventuel retour de Washington dans l'accord sur le nucléaire iranien.

- Brésil -

"Je reste engagé et prêt à travailler à la prospérité de nos nations et au bien-être de nos concitoyens", a fait savoir le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro.

- Venezuela -

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a déclaré aspirer à améliorer les relations avec les Etats-Unis, rompues il y a presque deux ans.

Maduro a demandé à la nouvelle administration américaine de surmonter ce qu’il a appelé une "diabolisation" du chavisme et de "tourner la page" à "tant de mensonge (...) après quatre ans de cruauté trumpiste". "Trump s’en va, mais l’empire reste", a cependant déclaré Maduro, que Biden avait, comme Trump, qualifié de "dictateur".

- Japon -

Le Premier ministre du Japon Yoshihide Suga a tweeté ses félicitations, ajoutant: "J’ai hâte de travailler avec vous et votre équipe pour renforcer notre alliance et réaliser un Indo-Pacifique libre et ouvert", en référence à l'alliance entre le Japon, les Etats-Unis, l'Inde et l'Australie pour contrer le géant chinois.

- Corée du Sud -

Le président sud-coréen Moon Jae-in a salué l'investiture de Biden: "L’Amérique est de retour. Le nouveau départ de l’Amérique rendra la démocratie encore plus grande. Avec le peuple coréen, je soutiens votre voyage vers +l'Amérique unie+".

- Irlande -

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a félicité Joe Biden, un "vrai ami" de l'Irlande,rappelant ses racines irlandaises.

- Koweït -

Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, l'émir du Koweït, où des milliers de soldats américains sont basés, a insisté sur les "relations historiques" et l'"amitié" avec les Etats-Unis.

burx-slb/lbx/ahe