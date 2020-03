Le chirurgien à la retraite Joël Le Scouarnec, au centre d'une vaste affaire de pédophilie, a fait face pour la première fois aux quatre victimes qui l'accusent de viols et d'agressions au début de son procès vendredi, à huis clos, aux assises de la Charente-Maritime.

L'audience a donc débuté pour trois jours sans presse ni public à Saintes malgré les appels à "briser l'omerta familiale" lancés par les parents d'une des parties civiles, Lucie(*), 9 ans.

"On est en train de le couvrir avec le huis clos", s'est insurgé devant les journalistes Jérôme Loiseau, le père de la fillette, dont les confidences en 2017 à Jonzac avaient tout déclenché.

Ce n'est pas "un manque de courage" mais une mesure accordée "de droit", en raison des faits jugés, a rappelé la présidente de la cour alors que les trois autres plaignantes, aujourd'hui majeures, dont deux nièces, réclamaient le huis clos.

Dans le box, crâne dégarni encadré de cheveux blancs, l'accusé vêtu de noir dévisage lentement la salle d'audience derrière ses fines lunettes : les avocats, les parties civiles - sa famille aussi, est là, plusieurs proches arrivés dissimulés sous des capuches. Calme malgré sa mâchoire serrée, l'homme, âgé de 69 ans, décline d'une petite voix son identité et sa profession - "chirurgien", avant que les portes ne se ferment.

Le médecin est jugé pour quatre cas d'abus sexuels sur mineures, un premier volet dans une enquête devenue vertigineuse : des viols (pénétrations digitales) sur sa petite voisine de Jonzac et une de ses nièces dans les années 90, ainsi que pour des agressions sexuelles à la même période à Loches (Indre-et-Loire) sur une autre nièce et une patiente. Il conteste les accusations de viols, punissables de 20 ans de réclusion criminelle.

La première journée a été consacrée à l'examen de la personnalité du chirurgien digestif et aux auditions des experts qui l'avaient décrit comme un "manipulateur fasciné par la pédophilie" pendant l'instruction.

- "Méchant" -

En avril 2017, avec ses mots d'enfants, Lucie a raconté comment son voisin lui avait montré son "zizi" dans le jardin mitoyen avant de lui imposer, selon elle, une pénétration digitale.

Son récit allait révéler une affaire de pédophilie sans précédent connu en France, avec des centaines de victimes potentielles durant les 30 ans de carrière de ce médecin respecté, père de trois fils.

Devant les enquêteurs, il avait confié son "attirance" pour les enfants et sa "boulimie" d'images pédophiles (300.000 retrouvées) qui lui avait valu en 2005 une condamnation pour des consultations illégales sur internet (4 mois avec sursis). Puis il avait livré des aveux, des "attouchements" sur ses deux nièces et des agressions - prescrites -sur d'autres enfants de son entourage et dans des hôpitaux.

Qui savait quoi? La cour a commencé à exhumer les secrets de la famille du chirurgien, qui fut plusieurs fois questionné par ses proches sur ses penchants. A commencer par sa soeur et sa femme, dont le témoignage est très attendu. Mais cette dernière, absente, a transmis un certificat médical qui devait être vérifié.

Une défection qui a provoqué la colère du père de la fillette de Jonzac: "voyez sa femme, elle est même pas capable de se déplacer. Hier, ma fille a dit : +moi je veux venir" pour "lui dire qu'il est méchant", a déploré Jérôme Loiseau, qui a déserté la salle d'audience.

Il n'a donc pas pu entendre la déposition de la soeur de l'accusé, qui avait recueilli les confessions de ses filles à la fin des années 90, sans les dénoncer.

Pour l'avocat de l'association La Voix de L'Enfant, Me Frédéric Benoist, il y a "le prédateur auto-proclamé" et "un autre forme de prédation, c’est ce silence de tous les adultes (...) une chape de plomb qui a contribué à ce que Le Scouarnec poursuive ses activités pendant une trentaine d'années".

A Jonzac, les enquêteurs avaient découvert des milliers de documents du chirurgien dont un journal intime commencé en 1990 détaillant de possibles abus et une longue liste déroulant de 1984 à 2006 des noms d'enfants, dans lesquels les quatre victimes étaient mentionnées.

La justice avait alors ouvert une seconde enquête qui a permis d'identifier à ce jour 349 victimes potentielles (246 ont porté plainte) dans son parcours hospitalier dans le centre et l'Ouest, où il a officié sans être inquiété.

*(prénom d'emprunt)

nal-olg-elm-cac/fmp