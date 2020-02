Week-end mitigé pour les Bleus à moins de quatre mois de l'Euro-2020 : si Kingsley Coman semble retrouver la forme après une blessure, Raphaël Varane a connu des erreurs inhabituelles avec le Real Madrid. Et Corentin Tolisso, abonné au banc, peut s'interroger sur son avenir...

- Coman sur la bonne voie -

A 23 ans, Kingsley Coman n'a été que trop ralenti dans sa carrière par les blessures, et son retour en forme à dix jours d'un huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea est une bonne nouvelle pour le Bayern Munich.

Après deux mois d'arrêt (genou), il a été titularisé pour la première fois dimanche contre Cologne et a marqué le deuxième but de la facile victoire du "Rekordmeister" (4-1).

Deux minutes après l'ouverture du score par Lewandowski (3e), l'ancien Parisien a récidivé en reprenant avec beaucoup de sang-froid depuis le point de penalty un ballon offert par Thomas Müller (2-0, 5e).

L'entraîneur Hansi Flick compte sur lui, comme sur Lucas Hernandez, pour le déplacement à Chelsea le 25 février: "Nous ne savons pas encore s'ils peuvent tenir 90 minutes, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont besoin de temps de jeu", avait dit Flick avant le match de dimanche à propos des deux Français. "Parce que lorsque les semaines anglaises (à deux matches, ndlr) vont commencer, tout le monde devra être en forme."

- Varane sur le gril -

En Espagne, le week-end des Bleus a été marqué par la contre-performance de Raphaël Varane avec le Real Madrid, accroché 2-2 par le 17e du Championnat d'Espagne, le Celta Vigo, dimanche soir au Santiago-Bernabeu.

Le défenseur central (26 ans, 64 sélections) semble fautif sur les deux buts encaissés et il n'a pas bien appréhendé les lignes de passes qu'il aurait pu intercepter.

"Une erreur grave", commentait le quotidien As au sujet du premier but, tandis que Marca soulignait que le Français a "mal évalué la ligne de hors-jeu".

"Il n'y a rien à expliquer, c'est comme ça, c'est le football", a dédramatisé l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane. "Nous ne sommes pas bien positionnés, ça arrive, et ça nous arrivera à nouveau. Mais sur le deuxième but, il y a juste une passe extraordinaire. Ca ne me préoccupe pas", a tempéré "Zizou".

Didier Deschamps, lui, pourrait-il s'en préoccuper ? Pas sûr : le champion du monde Varane est un taulier en équipe de France et il a même porté le brassard de capitaine sur les quatre derniers matches des Bleus, contre l'Islande et la Turquie en octobre, et la Moldavie et l'Albanie en novembre.

- Tolisso sur le départ ? -

A l'inverse, la situation de Corentin Tolisso au Bayern est toujours aussi floue, même s'il a joué la dernière demi-heure dimanche contre Cologne (4-1), sa plus longue apparition en championnat depuis novembre. A cours de compétition et dans un match déjà plié, il n'a pas eu l'occasion de se mettre en valeur.

Le champion du monde n'est jamais vraiment revenu en grâce après sa rupture des ligaments d'un genou en septembre 2018, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant quasiment toute la saison dernière.

Depuis l'arrivée de Hansi Flick à la place de Niko Kovac au poste d'entraîneur, il est relégué sur le banc. Absent la semaine dernière du choc contre Leipzig, il n'avait joué que 13 minutes lors des six matches précédents (dont deux manqués pour blessure).

Du coup, les rumeurs d'un départ se sont amplifiées récemment. Selon la presse allemande, Manchester United voulait l'enrôler au mercato hivernal, ce que le Bayern a refusé. Mais le transfert serait toujours d'actualité pour la fin de saison. Bild et Kicker, généralement bien renseignés, notent même que son départ devrait libérer une place dans l'effectif pour le jeune prodige allemand Kai Havertz (Leverkusen), qui joue au même poste.

Arrivé à Munich en 2017 pour 41,5 millions d'euros, Tolisso est sous contrat jusqu'en 2022. Au moment de son transfert, il était devenu le joueur le plus cher jamais acheté par le Bayern (record battu depuis par Lucas Hernandez, 80 millions).