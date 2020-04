Deux TGV médicalisés ont évacué mercredi de Paris vers la Bretagne 36 malades du coronavirus en réanimation, ont constaté des journalistes de l'AFP, première opération d'envergure de ce genre depuis l'Ile-de-France, désormais la région la plus touchée par l'épidémie.

Un premier TGV, avec à son bord 24 patients, est parti en fin de matinée de la gare d'Austerlitz à Paris à destination de Saint-Brieuc puis de Brest, selon la Direction générale de la Santé, suivi d'un deuxième transportant douze malades vers Rennes.

Le premier TGV, qui est arrivé vers 14h15 à Saint-Brieuc, doit acheminer dix patients au CHU de Brest, huit au Centre hospitalier de Saint-Brieuc et six à l'hôpital d'instruction des armées à Brest, selon un communiqué de l'ARS Bretagne. Le second, qui a terminé son trajet vers 14H30 à Rennes, doit amener douze patients au CHU de la capitale bretonne.

"Il n'est pas impossible que nous puissions poursuivre des évacuations sanitaires", a déclaré Stéphane Mulliez, directeur général de l'ARS Bretagne lors d'un point presse à Rennes. "Il y a un fort besoin de solidarité nationale pour venir en appui" des régions les plus touchées, a-t-il estimé.

Cette opération d'évacuation vise à soulager les hôpitaux d'Ile-de-France, où ont été enregistrés un tiers des 3.523 décès dus au Covid-19 comptabilisés dans les hôpitaux en France.

Les capacités dans les services de réanimation franciliens arrivent à saturation. Les 36 patients viennent de dix hôpitaux publics et privés de la région.

Mardi, le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch, avait souligné qu'avec 870 malades du Covid-19 en réanimation, "le nombre de patients tangente le nombre de lits disponibles" dans le centre hospitalier universitaire francilien.

A bord des trains, les malades sont pris en charge par neuf équipes médicales composées chacune d'un médecin, un interne, un infirmier anesthésiste et trois infirmiers, des équipes soignantes parisiennes et issues des établissements qui vont les recevoir.

Plusieurs ambulances sont parties des deux gares bretonnes, ont constaté des journalistes de l'AFP présents sur place.

Six personnes atteintes du Covid-19 doivent également être transférées du nord-est de la France à Toulouse mercredi.

Des patients atteints du coronavirus ont déjà été transférés ces derniers jours de la région Grand Est, première région fortement touchée, vers d'autres régions de France et vers l'Allemagne, par TGV, hélicoptères et avion militaires.

Des transferts entre la Corse et le continent, notamment par voie ferroviaire ou maritime, ont également été organisés.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 41.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un comptage de l'AFP. En France, le virus a fait 3.523 morts sur 52.128 cas, selon un dernier bilan.

cld-nk-dm-mh-mas/db/nm