Le bilan de l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus en Chine continentale a atteint 563 morts, selon un nouveau bilan annoncé jeudi, et les mesures de restrictions ont été étendues à travers le pays et à l'étranger.

Après la mise en quarantaine de facto de Wuhan et de la province du Hubei (centre), épicentre du virus, un nombre grandissant de villes de l'est de la Chine imposent des restrictions de déplacement à des dizaines de millions d'habitants supplémentaires.

A Wuhan, un responsable a assuré que malgré la construction en urgence d'un hôpital et la conversion de bâtiments officiels en lieux d'accueil pour les malades, la ville connaissait une "grave" pénurie de lits, "d'équipements et de matériel", et que ses médecins étaient débordés.

Le nombre de personnes contaminées a atteint 28.018 en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), avec 3.694 cas déclarés en un seul jour, a indiqué jeudi la Commission nationale de santé.

La Commission a par ailleurs fait état de 73 morts, dont 70 dans la province du Hubei d'où est partie la maladie, ce qui porte à 563 le total des décès dans le pays.

- 200 cas dans 20 pays -

L'OMS a lancé un appel de fonds de 675 millions de dollars (613 millions d'euros) et annoncé que 500.000 masques, 350.000 paires de gants allaient être envoyés dans 24 pays, ainsi que 250.000 tests dans plus de 70 laboratoires du monde entier.

La fondation Bill & Melinda Gates a indiqué de son côté qu'elle s'engageait à investir 100 millions de dollars pour la lutte contre le nouveau coronavirus.

Près de 200 cas de contamination ont été identifiés en dehors de Chine dans une vingtaine de pays. Hong Kong, territoire chinois semi-autonome, a fait état mardi de son premier décès.

Aux Etats-Unis, un nouveau cas a été identifié dans l'Etat du Wisconsin, un adulte qui s'était rendu à Pékin et y avait côtoyé des porteurs du virus. Deux avions rapatriant des Américains de Chine ont atterri ou sont en passe de le faire aux Etats-Unis, et deux autres appareils doivent atterrir vendredi.

Au Japon, 3.700 personnes de dizaines de nationalités différentes se retrouvent coincées, pour au moins 14 jours, dans leurs cabines à bord d'un bateau de croisière à Yokohama: le nombre de cas a doublé jeudi, à 20, selon les médias japonais citant les autorités sanitaires.

Dans le port de Hong Kong, 1.800 personnes étaient retenues mercredi pour passer des tests après la détection de trois cas de coronavirus chez de récents passagers du navire.

Sous pression, les autorités hongkongaises ont fermé la quasi-totalité des postes frontières avec le reste du pays et imposeront à partir de samedi une quarantaine de deux semaines à tous les visiteurs venant de Chine continentale.

Les compagnies aériennes américaines United et American Airlines ont annoncé mercredi suspendre leurs vols vers Hong Kong, après avoir déjà cessé leur desserte de la Chine continentale.

L'Indonésie a interrompu mercredi ses liaisons aériennes avec la Chine, bloquant des milliers de touristes chinois sur l'île touristique de Bali.

D'autres pays musclent leurs mesures face à l'épidémie: l'Italie, où l'état d'un couple de patients s'aggrave, a commencé à contrôler dans ses aéroports à l'aide de caméras thermiques la température corporelle de tous les passagers en provenance de l'étranger. L'Autriche a annoncé qu'elle allait instaurer jeudi matin des contrôles de température à l'aéroport international de Vienne sur les passagers des vols directs en provenance de Pékin.

- Avenues désertes -

En Chine, les mesures de confinement s'intensifient: plusieurs agglomérations de la province du Zhejiang (est), à plusieurs centaines de kilomètres de Wuhan, ont mis en œuvre depuis mardi de nouvelles restrictions aux déplacements.

A Hangzhou (plus de 200 cas rapportés), une métropole technologique et touristique à environ 150 kilomètres de Shanghai, des barrières bloquaient mercredi les avenues menant au siège du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, une zone où le confinement n'autorise qu'une seule personne par foyer à sortir tous les deux jours.

A Zhumadian dans le Henan, province limitrophe du Hubei, une personne par foyer seulement est autorisée à quitter son domicile... une fois tous les cinq jours. Des primes sont promises en cas de dénonciation de personnes venues du Hubei.

Face à de violentes critiques sur sa gestion de la crise, le gouvernement a reconnu des "défaillances".

Avec pour l'instant un seul décès, Hong Kong reste loin du lourd bilan enregistré en 2002-2003 lors du Sras (299 morts) sur son territoire. Hors de Chine, seules les Philippines ont fait état d'une mort imputée au coronavirus.

Conséquence de l'épidémie, l'économie chinoise pourrait être durablement plombée. Les congés du Nouvel An lunaire ont été prolongés jusqu'en fin de semaine dans de nombreuses provinces et la plupart des entreprises et usines resteront fermées jusqu'au 9 février au moins.

L'avionneur européen Airbus a annoncé mercredi que sa ligne d'assemblage d'A320 à Tianjin, près de Pékin, resterait fermée pour une durée indéterminée.