Vidé de ses touristes mercredi à Louxor, le bateau de croisière sur le Nil A-Sara, où 45 personnes ont récemment été testées positives au nouveau coronavirus, reste officiellement le principal foyer de Covid-19 en Egypte à ce jour.

Mercredi matin, le bateau de croisière à trois niveaux était toujours à quai à Louxor, ont constaté des journalistes de l'AFP. Amarré près de l'hôpital général de cette ville du sud de l'Egypte, le bateau se trouvait sous surveillance policière.

Non loin de là, le temple pharaonique de Louxor accueillait plusieurs groupes touristiques de diverses nationalités. Aucun touriste n'arborait de masque facial.

Sur une centaine de touristes à bord du bateau, 33 avaient été testés positifs en fin de semaine dernière, de même que 12 des quelque 70 membres d'équipage égyptiens. Les personnes testées "négatif" étaient restés confinées à bord.

Dans la nuit de mardi à mercredi, 46 touristes français et américains restés à bord ont été rapatriés, a indiqué le ministère du Tourisme égyptien.

- Soupçon sur l'Egypte -

"Ces étrangers ont quitté le gouvernorat de Louxor et ont été rapatriés (...) à la demande de leurs pays et en coordination avec l'OMS", a souligné mardi soir le ministère de la Santé.

Mercredi matin, 18 touristes indiens ont également été transférés à l'aéroport du Caire en vue de leur rapatriement, selon les autorités égyptiennes.

Au total, ils seraient donc 64 touristes étrangers au total à avoir été évacués d'Egypte.

Mais selon un communiqué du ministère du Tourisme publié à la mi-journée, il s'agirait de 63 touristes. Aucune source n'y était joignable mercredi pour expliquer cette différence.

"Tous les touristes à bord sont maintenant partis", a dit à l'AFP une source sécuritaire égyptienne sous couvert d'anonymat.

Par ailleurs, selon la même source, "les membres d'équipage égyptiens resteront à bord du bateau jusqu'à la fin de la période de 14 jours de quarantaine".

Il n'a toutefois pas précisé le nombre de membres d'équipages concernés.

Si le bilan officiel actualisé mercredi après-midi, affichait 60 cas de coronavirus détectés en Egypte et une personne décédée --un touriste allemand de 60 ans-- de nombreux soupçons pèsent sur la réalité des chiffres.

En effet, plusieurs pays dont la France, les Etats-Unis et le Liban ont signalé des cas de coronavirus sur des personnes ayant voyagé en Egypte.

Mercredi, un groupe de huit touristes de Hong Kong, ayant séjourné en Egypte du 27 février au 7 mars, ont été testés positif au nouveau coronavirus.

"Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe en Egypte (...) Il faut encore déterminer pourquoi autant de membres du groupe touristique ont été infectés", a dit le Dr Chuang Shuk-kwan, chef du département des maladies contagieuses au Center for Health Protection à Hong Kong, lors d'un point presse télévisé quotidien.

L'un des ressortissants français qui se trouvaient à bord du A-Sara, Lucas Bonnamy, a confirmé qu'il avait été évacué dans la nuit de mardi à mercredi avec les autres ressortissants français et américains restés sur le bateau.

Toutefois, aucune source officielle française, ni américaine, n'avait confirmé en début d'après-midi mercredi les nationalités ou le nombre de touristes rapatriés.

- Stérilisation -

"Nous avons eu un retour en France", a confirmé M. Bonnamy dans un message à l'AFP avant de préciser que les touristes avaient reçu pour instruction de faire leur bagages vers 16H00 (14H00 GMT).

"Au bout d'une heure, après avoir patienté et signé des papiers, nous sommes partis (escortés) par la police jusqu'à l'aéroport de Louxor", avant d'être transférés au Caire puis à Paris.

Selon lui, les proches qui sont restés hospitalisés en Egypte "vont bien". Trente-trois des touristes à bord du bateau, dont 14 français, ont été hospitalisés ce weekend.

Dans un message à l'un de ses proches, l'une des personnes hospitalisées a écrit: "C'est sale, on a deux repas froids par jour, on mange avec des fourchettes et nos doigts, pas de boissons chaudes et on doit rester dans nos chambres".

Nicolas Gruwé, fils de l'un des rapatriés sollicité par l'AFP, pense que son père, âgé de 54 ans, sera confiné en quarantaine mais "n'en sait rien officiellement encore".

Mardi soir, le ministère de la Santé a indiqué que 25 des 45 personnes testées positives au nouveau coronavirus sur le A-Sara avaient été testées négatives à la suite d'un second test.

Au Caire mercredi, le ministre de l'Aviation civile a assuré que des mesures de "stérilisation" avaient été prises dans "les différents aéroports" du pays. Et de son côté, Egyptair a annoncé également stériliser ses avions.