De mémoire de Dublinois, c'est du jamais vu. Dans la capitale irlandaise, la frénésie de l'heure de pointe a cédé la place vendredi à un calme étrange, les habitants se pliant aux consignes du gouvernement pour contenir l'épidémie de nouveau coronavirus.

Ecoles et universités ont fermé leurs portes jeudi à 18H00 (locales et GMT) pour deux semaines, les rassemblements de masse ont été annulés et les autorités recommandent le travail à domicile.

L'Irlande compte 70 cas confirmés et un décès, loin derrière son voisin le Royaume-Uni et l'Italie, pays d'Europe le plus touché avec plus de 1.000 morts.

Mais à Dublin, les habitants prennent le risque particulièrement au sérieux et ont déserté rues et bureaux pour tenter de juguler la propagation du virus.

Bus et tramways sont vides. Les cafés à la clientèle clairsemée encouragent le paiement sans contact. Théâtre et musées ont fermé leurs portes.

Parmi les rares passants, certains portent des masques, d'autres se réfugient derrière leur écharpe.

"Je n'ai jamais vu ça de ma vie!", s'exclame Mike Convey, dans le quartier commerçant extraordinairement calme. "Il y avait la grippe et ce genre de choses mais là c'est différent. C'est effrayant", ajoute-t-il.

"De mémoire d'homme, nous n'avons jamais vécu une pandémie de cette nature. Nous sommes en territoire inconnu", a déclaré jeudi le Premier ministre Leo Varadkar depuis Washington.

Le chef du gouvernement a écourté son traditionnel voyage aux Etats-Unis pour la Saint-Patrick, dont les parades sont annulées dans toute l'Irlande mais aussi à Londres et à New York, en raison de la crise. Les forces armées et la police se préparent à multiplier les interventions.

- Panique -

Devant l'école primaire Scoil Úna Naofa, dans l'ouest de Dublin, les parent étaient plutôt satisfaits jeudi.

"Ca va être dur pour plein de gens mais on doit le faire pour sauver des vies", dit Patrick Kiernan, qui vient chercher ses deux petits-enfants.

"Il aurait mieux valu mettre en place quelque chose la semaine dernière, et pas à la dernière minute", déplore Deirdre Byrne, une comptable de 37 ans. "C'est n'importe quoi, comment je vais faire? Je dois aller travailler!"

L'annonce des mesures jeudi a immédiatement provoqué un mouvement de panique et des stockages de denrées dans les supermarchés à travers le pays.

Vendredi matin, un supermarché Lidl du centre de Dublin avait été achalandé à nouveau mais en milieu de matinée, les stocks étaient déjà limites.

"Inutile de stocker - les détaillants ont confirmé qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement", a tweeté le vice-Premier ministre Simon Coveney jeudi soir.

"Je n'achète pas parce que j'ai peur, je viens juste faire mes courses du vendredi", explique Helen McCabe, sa petite fille de 5 ans, Lily, sur ses talons, fermeture d'école oblige.

"Si vous êtes raisonnable et que vous prenez des précautions, rien ne vous arrivera", dit-elle, se voulant rassurante.

Mais pour des petits commerces indépendants, le risque est plutôt de voir la clientèle se tarir, menaçant leur survie.

"C'est la fête des mères le 22 mars et j'en viens même à me demander si ça vaut la peine de sortir", explique Paul Stanley, qui tient un stand de fleurs. "Si le pays est confiné, les fleurs ne servent à rien. Je vais réduire la voilure jusqu'à ce que la situation s'améliore", ajoute-t-il.