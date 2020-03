Les plus importantes évacuations depuis le début de l'épidémie de coronavirus se sont déroulées dimanche pour désengorger les hôpitaux du Grand-Est, une des régions les plus touchées par une pandémie qui s'étend.

Hélicoptères de l'armée française, avion militaire allemand, TGV médicalisés ont procédé à des évacuations de malades vers le sud-ouest ou l'Allemage.

Le Covid-19 a fait une première victime dans le paysage politique national avec la mort de l'ancien ministre Patrick Devedjian, figure familière des Français.

Mort dans la nuit de samedi à dimanche à 75 ans, celui qui était aujourd'hui président du conseil départemental des Hauts-de-Seine avait été placé en observation dans un hôpital du département mercredi.

La mort de l'ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy a provoqué une vague d'émotion et d'hommages dans le monde politique, à gauche comme à droite. Le président Emmanuel Macron a salué "un esprit libre".

Selon le dernier bilan samedi soir, 2.314 personnes sont mortes à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Sur les 37.575 cas confirmés, 17.620 patients sont hospitalisés - dont 4.273 en réanimation - et 6.624 sont rentrés chez eux.

"Les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler", a prévenu samedi le Premier ministre Édouard Philippe, alors que le confinement a été prolongé "au moins" jusqu'au 15 avril pour tenter d'interrompre la propagation du coronavirus.

"Nous ferons un point la semaine prochaine avec les chiffres et nous en tirerons les conséquences", a indiqué le Premier ministre.

Effet tragique du confinement, une hausse des violences conjugales a été enregistrée, a déploré la secrétaire d’État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa.

- Évacuations par avion militaire allemand -

Un A400M de l'armée allemande a évacué deux malades du coronavirus vers un hôpital de Ulm (sud-ouest de l'Allemagne), la première évacuation de malades français effectuée par des moyens militaires allemands.

Un hélicoptère de l'armée française a de nouveau transféré dimanche deux malades du coronavirus de Metz vers un hôpital en Allemagne, portant à cinq le nombre d'évacuations depuis l'est de la France par des hélicoptères militaires ce week-end.

"Il faut libérer des lits, il faut absolument donner de l'air au service de réanimation. On est toujours dans une augmentation continue du nombre de patients", s'est alarmé le chef des urgences du centre hospitalier régional de Metz, François Braun.

Deux TGV médicalisés partis dimanche matin du Grand Est pour évacuer 36 malades du Covid-19 vers la Nouvelle-Aquitaine sont arrivés en milieu d'après-midi, l'un à Poitiers et l'autre à Bordeaux, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Il s'agit des évacuations les plus importantes conduites depuis le début de l'épidémie en France, alors que le Grand Est est l'une des régions les plus lourdement touchées (3.777 personnes hospitalisées, dont 786 en réanimation, et 757 décès).

"La solution ne peut pas être de multiplier les trains sanitaires à travers le pays qui mobilisent des moyens matériels et humains disproportionnés par rapport au nombre de malades concernés", ont toutefois taclé samedi les médecins urgentistes de l'Amuf, lançant "un appel solennel" à la mobilisation de "l'ensemble de l'économie" pour gagner "la guerre sanitaire".

- Lits, masques, tests -

Le syndicat d'urgentistes considère que "la priorité aujourd'hui est d'augmenter immédiatement le nombre de lits de réanimation en mobilisant l'ensemble des ressources industrielles, logistiques et humaines du pays en mettant à l'arrêt toutes les activités non indispensables".

L'augmentation du nombre de lits de réanimation est l'un des objectifs du gouvernement, selon le plan de bataille présenté samedi dans une longue conférence de presse qui se voulait pédagogique.

Le gouvernement compte passer à 14.000 lits en réanimation contre 5.000 au début de la crise, et la capacité à tester la population va être amplifiée, jusqu'à atteindre 80.000 tests par jour fin avril.

Face au manque criant de masques, qui a créé la polémique, plus d'un milliard de masques de protection ont été commandés, notamment à la Chine.

Un avion en provenance de Chine, convoyant 5,5 millions de masques médicaux, était attendu à l'aéroport de Roissy dimanche en fin d'après-midi.

Selon les chiffres du gouvernement, la France produit 8 millions de masques par semaine, ce qui rend indispensable l'importation de ces matériels de santé durant la crise sanitaire.

La ministre du travail Muriel Pénicaud a indiqué sur RTL que 24 entreprises françaises (du secteur du textile et du papier) avaient été homologuées pour fabriquer des masques.

Mme Pénicaud a également annoncé que 220.000 entreprises avaient demandé le chômage partiel "pour tout ou partie de leurs salariés". Ces demandes concernent 2,2 millions de salariés, a-t-elle précisé.

En outre, la situation dans les Ehpad continue à susciter l'inquiétude, puisque les personnes âgées sont parmi les plus à risque, même si le coronavirus peut frapper les jeunes, comme l'a rappelé cette semaine la mort d'une adolescente de 16 ans.

M. Véran a souhaité aller vers "un isolement" en chambre individuelle de chacun de leurs pensionnaires.

Quatre résidents sont décédés ces cinq derniers jours dans un Ehpad des Vosges dont la moitié des 116 résidents sont considérés comme des "cas suspects" de contamination par le coronavirus.

Dix résidents d'un Ehpad du département de l'Ardèche sont morts en l'espace de dix jours après avoir contracté le coronavirus et six autres pensionnaires de l'établissement, également infectés, sont hospitalisés.

Environ 110.000 Français sur les 130.000 qui étaient bloqués à l'étranger ont été rapatriés, a indiqué sur Radio J le secrétaire d’État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.