Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 578.000 morts -

La pandémie a fait au moins 578.746 morts dans le monde pour plus de 13,3 millions de cas avérés, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 136.466 décès. Suivent le Brésil avec 74.133 morts, le Royaume-Uni (44.968), le Mexique (36.327) et l'Italie (34.984).

- Progrès vers des vaccins -

Aux Etats-Unis, la biotech américaine Moderna s'apprête à lancer le 27 juillet la phase finale de ses essais cliniques afin de tester l'efficacité d'un vaccin dans des conditions réelles.

Le groupe, qui bénéficie de 483 millions de dollars du gouvernement américain et figure parmi les tout premiers dans la course mondiale au vaccin, vient de publier des résultats préliminaires prometteurs.

La Russie a annoncé avoir achevé de premiers essais cliniques d'un vaccin testé sur des humains (essentiellement des militaires russes), et qui doivent être totalement complétés d'ici fin juillet.

- Reconfinements -

En Inde, l'Etat du Bihar (Nord) s'apprête à reconfiner à partir du 16 juillet ses 125 millions d'habitants tandis que dans le Sud, 13 millions de personnes sont à nouveau confinées depuis mardi à Bangalore et sa région.

A Hong Kong, les bars, salles de sport et salons de coiffure ont dû être fermés à nouveau, et les rassemblements de plus de quatre personnes ont été interdits dans la cité-Etat.

La ville de Lérida et plusieurs communes environnantes en Catalogne (Nord-Est de l'Espagne) ont été également reconfinées, après un bras de fer avec la justice.

Le gouvernement portugais a, pour sa part, prolongé les mesures de reconfinement partiel dans la région de Lisbonne, au moins jusqu'à fin juillet.

- Tokyo en alerte maximale -

La ville de Tokyo est à son plus haut niveau d'alerte à la suite d'une hausse des cas constatés.

Cette alerte "rouge" dans l'immense capitale de 14 millions d'habitants ne signifie pas que la municipalité va demander des fermetures de commerces ou reports d’événements.

- Quarantaines aux Philippines -

La police philippine a été déployée pour conduire dans des centres de quarantaine les personnes testées positives et ne pouvant rester à l'isolement chez elles, ce qui pourrait constituer une violation des droits de l'homme, ont mis en garde des organisations.

- Elections en pleine résurgence du virus -

La Macédoine du Nord vote lors de législatives imprévisibles dont le vainqueur héritera du lancement des discussions pour rejoindre l'Union européenne et d'une épidémie qui la frappe cruellement.

Le petit Etat au système de santé fragile est selon les chiffres officiels le pays des Balkans le plus endeuillé en proportion de sa population, avec près de 400 morts pour moins de deux millions d'habitants.

- Soldes dans un contexte inédit -

En France, les soldes d'été, qui ont commencé mercredi pour se clore le 11 août, se déroulent dans un contexte bien particulier cette année: frilosité des consommateurs, mesures sanitaires toujours en vigueur dans les magasins, enseignes du textile dans la tourmente et professionnels passablement déprimés.

- Mickey, mais sans câlins -

Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe, a rouvert ses portes au public, avec une capacité d'accueil limitée, après quatre mois de fermeture.

Outre le masque obligatoire pour tous les visiteurs au-dessus de 11 ans, la distanciation physique est mise en place ainsi que plus de 2.000 points de distribution de gel hydroalcoolique.

Les "interactions rapprochées, incluant les câlins", avec les mascottes des personnages Disney restent toutefois "temporairement indisponibles".

A quelques kilomètres du parc, au coeur de Paris, le troisième étage de la Tour Eiffel, autre destination touristique majeure, a également rouvert.

