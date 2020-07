Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 585.000 morts -

La pandémie a fait au moins 585.750 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP jeudi à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de contaminations confirmées (137.897 décès pour 3,5 millions de cas). Viennent ensuite le Brésil (75.366 morts), le Royaume-Uni (45.119), le Mexique (36.906) et l'Italie (35.017).

Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est en Belgique que la mortalité est la plus élevée (845 morts par million d'habitants), devant le Royaume-Uni (665), l'Espagne (608) et l'Italie (579).

- Double protection -

Le vaccin en cours de développement par l'Université d'Oxford offrirait le double niveau de protection recherché par les scientifiques, en générant à la fois des anticorps et des lymphocytes T, "cellules tueuses" contre l'infection, selon des médias britanniques.

Les chercheurs espèrent être fixés sur l'efficacité du vaccin à l'automne.

Dans cette course aux vaccins, Londres a accusé Moscou d'être derrière des attaques de pirates informatiques contre des organisations britanniques, canadiennes et américaines pour s'emparer de leurs recherches, une accusation démentie par le Kremlin.

- FMI: le monde "n'est pas tiré d'affaire" -

La crise économique provoquée par la pandémie est entrée dans une nouvelle phase, mais le monde "n'est pas tiré d'affaire", affirme la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

Elle enjoint les gouvernements à poursuivre les mesures de protection sociale, dépenser l'argent public pour stimuler l'économie et profiter de cette "occasion qui ne se présente qu'une fois par siècle" de reconstruire un monde "plus équitable, plus vert (...) et surtout plus résilient".

- France: masque obligatoire -

Le Premier ministre Jean Castex a avancé à la semaine prochaine l'obligation de porter un masque dans tous les lieux clos ouverts au public, en particulier les commerces.

Cette obligation devait être effective à partir du 1er août mais l'apparition de signaux de reprises de l'épidémie pousse l'exécutif à en accélérer l'application.

- Nouveaux records aux Etats-Unis -

Les Etats-Unis battent de nouveaux records quotidiens de contaminations avec plus de 67.000 cas recensés, notamment dans le Sud et l'Ouest du pays. Depuis dix jours, le nombre d'infections détectées toutes les 24 heures est compris entre 55.000 et 65.000, soit le double des chiffres enregistrés en avril quand le pays était en grande partie confiné.

- Chine: reprise de la croissance -

La Chine renoue avec la croissance avec un bond du PIB de 3,2% au deuxième trimestre, après avoir enregistré son plus bas historique en début d'année. Le pays, où le virus est apparu en décembre, est le premier à avoir relancé son activité et apparaît à ce titre comme un baromètre pour la reprise espérée de l'économie mondiale.

- "E-pèlerinage mondial" à Lourdes -

Pour pallier l'annulation des pèlerinages, le sanctuaire chrétien de Lourdes a organisé jeudi le premier pèlerinage virtuel mondial, baptisé "Lourdes United". Des célébrations et prières célébrées en cinq langues ont été célébrées sur les télévisions catholiques à travers le monde entier en ce jour anniversaire de la dernière apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous.

- Allemagne: confinements locaux autorisés -

Face au risque de deuxième vague du virus, l'Allemagne, relativement épargnée jusqu'ici, va autoriser des mesures de confinement renforcées au niveau local. Avec ce nouvel arsenal, les autorités pourront instaurer des "interdictions de sortie" dans des zones géographiques limitées.

En Angleterre, le reconfinement de la ville de Leicester va être partiellement allégé.

burs-rap-jah/ber/ayv