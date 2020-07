Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Au moins 633.000 morts -

La pandémie a fait plus de 633.000 dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT. Un peu plus de 15,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 144.305 décès, devant le Brésil (84.082), le Royaume-Uni (45.554), le Mexique (41.908) et l'Italie (35.092).

L'Inde a dépassé le seuil des 30.000 décès liés au Covid-19, devenant le sixième pays le plus endeuillé au monde par l'épidémie.

- France: tests obligatoires depuis 16 pays -

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé des tests obligatoires, au plus tard le 1er août, pour les voyageurs arrivant depuis 16 pays où le coronavirus circule fortement, parmi lesquels les Etats-Unis et l'Algérie. Les frontières avec ces pays étant fermées, ces mesures s'appliqueront principalement aux citoyens français résidant dans ces pays et aux citoyens de ces pays résidant en France.

M. Castex a également "vivement recommandé" aux Français d'"éviter" de se rendre en Catalogne, en raison de la recrudescence de l'épidémie dans cette région espagnole.

- Nouveaux plans sociaux -

Le géant des services pétroliers Schlumberger, touché de plein fouet par la crise de l'or noir sur fond de Covid-19, va supprimer 21.000 emplois, soit un quart de ses effectifs.

Le fabricant suisse d'ascenseurs Schindler compte quant à lui en supprimer 2.000.

- Brésil: hydroxychloroquine inefficace -

Une étude menée au Brésil et publiée par le New England Journal of Medicine confirme l'inefficacité de l'hydroxychloroquine pour traiter les formes légères ou modérées du Covid-19.

Le président brésilien Jair Bolsonaro, lui-même contaminé et qui s'est promené jeudi à moto et a discuté sans masque à Brasilia, fait pourtant publiquement la promotion de ce traitement.

- Nicaragua: frontière bloquée -

Plus de 500 personnes sont bloquées à la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, après le refus des autorités nicaraguayennes de les laisser entrer en raison de l'épidémie, selon des organismes de défense des droits de l'homme.

- L'Europe inquiète l'OMS -

La résurgence de l'épidémie en Europe inquiète la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui appelle les pays du continent à "rester réactifs" et à "réintroduire des mesures plus strictes" si nécessaire.

- Belgique: victime de 3 ans -

Une fillette de trois ans, souffrant de plusieurs autres pathologies, est morte des suites du Covid-19 en Belgique. C'est la plus jeune victime dans ce pays qui connaît une recrudescence des cas. L'immense majorité des décès concerne des personnes âgées de plus de 65 ans. La mort d'enfants reste exceptionnelle.

- Mulan et Avatar retardés -

Les studios Disney ont reporté pour la troisième fois la sortie du film à gros budget "Mulan". Ils ont également retardé la sortie de la suite du film "Avatar" à décembre 2022 et du nouvel opus de la saga "Star Wars" à décembre 2023.

