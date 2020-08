Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 731.000 morts dans le monde -

La pandémie a fait au moins 731.518 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi lundi par l'AFP à partir de sources officielles.

Près de 19,9 millions de cas ont été officiellement comptabilisés dans 196 pays et territoires, dont au moins 11,8 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les Etats-Unis, qui restent le pays le plus endeuillé avec 162.938 morts, ont dépassé les 5 millions de cas confirmés de contamination.

Viennent ensuite le Brésil (101.049 morts), le Mexique (52.298), le Royaume-Uni (46.574) et l'Inde (44.386).

- Antonio Banderas en quarantaine -

L'acteur espagnol Antonio Banderas a annoncé lundi, le jour de ses 60 ans, qu'il se trouvait en quarantaine après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus, tout en précisant aller "relativement bien" et être seulement un peu "fatigué".

- Bars fermés la nuit en Grèce -

La Grèce a décrété la fermeture de minuit à 07H00 du matin à partir de mardi des bars et restaurants dans certaines de ses principales destinations touristiques, après de nouveaux records de contaminations au coronavirus.

De nouvelles restrictions vont par ailleurs être appliquées dans quelques jours pour les voyageurs venant des Balkans et les vols venant de plusieurs pays de l'UE.

- Record de contaminations à Cuba -

Cuba, qui fait face depuis plusieurs jours à un rebond de l'épidémie de Covid-19, a enregistré lundi un record de contaminations au cours des dernières 24 heures, avec 93 nouvelles infections, un plus haut depuis l'apparition du coronavirus il y a cinq mois.

- Paris se masque -

Les Parisiens doivent porter un masque depuis lundi matin dans plus d'une centaine de rues situées dans les quartiers les plus fréquentés de la capitale française, écrasée par une chaleur caniculaire. Il s'agit principalement des quais, des zones très touristiques comme la Butte Montmartre, de rues commerçantes ou festives.

Cette mesure est prévue pour une durée d'un mois renouvelable.

- Entreprises malmenées au Royaume-Uni -

Une entreprise sur trois au Royaume-Uni compte supprimer des emplois au troisième trimestre, selon une étude publiée lundi, faisant craindre une vague de plans sociaux dans le pays alors que le retrait du dispositif de chômage partiel est attendu dans quelques mois.

Au total, 33% des 2.000 employeurs interrogés s'attendent à licencier d'ici fin septembre, souligne cette étude de Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) et du groupe de travail temporaire Adecco.

En Italie, l'industrie de la croisière, sinistrée par la pandémie, a annoncé la reprise de ses activités à partir du 16 août.

- Pas de retour des supporteurs de foot allemands -

Le ministre allemand de la Santé a rejeté lundi l'idée d'un retour des supporteurs de football dans les stades, estimant que ce serait envoyer "un mauvais signal" alors que le pays connait une recrudescence de la pandémie.

En France, la course automobile mythique des 24 Heures du Mans se déroulera sans public les 19 et 20 septembre.

- "Bulle" en Nouvelle-Zélande -

La Nouvelle-Zélande envisage de créer une "bulle" avec les petites Îles Cook pour favoriser les échanges entre les deux territoires, a annoncé lundi la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

Un tel corridor, où les déplacements seraient possibles sans qu'il y ait de quarantaine à faire, est envisageable grâce aux bons résultats des deux pays dans la lutte contre le Covid-19, a expliqué la dirigeante.

- RDC: reprise des cours -

Les écoliers et étudiants ont en partie le chemin des classes, en République démocratique du Congo, après la fin de l'état d'urgence annoncée le 21 juillet.