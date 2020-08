Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Reconfinement au Liban -

Les autorités libanaises ont décrété un reconfinement d'une durée de plus de deux semaines à partir de vendredi après une forte hausse des contaminations au nouveau coronavirus.

Un couvre-feu quotidien de 18H00 à 06H00 locales sera également imposé, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur alors que le pays a recensé officiellement jusqu'à présent un total de 9.758 cas, dont 107 décès.

- Masques en entreprise en France -

Le port du masque sera "systématisé" dans les entreprises françaises d'ici à la fin août, y compris dans les open space, a annoncé le gouvernement, rejoignant les appels récents émis par plusieurs infectiologues.

Le protocole actuel impose le masque en entreprise en France uniquement quand la distanciation d'un mètre n'est pas respectée.

- La Corée du sud renforce les contrôles -

La Corée du Sud, qui avait jusqu'ici réussi à juguler l'épidémie grâce à aux tests et au traçage des contacts des personnes infectées, interdit les grands rassemblements et ordonne la fermeture des boîtes de nuit, des musées ainsi que de certains restaurants à Séoul et dans sa région en raison d'une hausse des cas de coronavirus.

- Plus de 770.000 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 774.832 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Plus de 21.936.820 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 171.679 décès pour 5.480.487 cas recensés. Viennent ensuite le Brésil avec 109.888 morts, le Mexique (57.023), l'Inde (51.797) et le Royaume-Uni (41.369).

L'Argentine a dépassé le seuil des 300.000 contaminations, pour 6.048 morts au total, selon le ministère de la Santé.

- Monténégro: report de la rentrée scolaire -

Le Monténégro dont les écoles sont fermées depuis le 16 mars a décidé de reporter d'un mois, au 1er octobre, la rentrée scolaire en raison d'une "situation épidémiologique incertaine".

- Un vaccin "prometteur" -

L'Australie s'est assurée d'obtenir un vaccin "prometteur" grâce à un accord passé avec le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca qui est en plein développement de produit. L'Australie fabriquera le vaccin et l'injectera gratuitement à sa population, assure son Premier ministre.

L'Iran prévoit de son côté d'acheter le premier vaccin mis au point par la Russie contre le coronavirus, sous réserve de l'approbation de l'OMS.

Et un vaccin chinois sera bientôt testé au Pakistan et en Arabie Saoudite pour sa troisième phase d'essais cliniques (sur un grand échantillon d'humains). Développé par le laboratoire chinois CanSinoBio et l'Institut chinois de biotechnologie de Pékin, il a déjà été testé en Chine, en Russie, au Chili et en Argentine.

- Marks and Spencer supprime 7.000 emplois -

Marks and Spencer va supprimer 7.000 emplois dans les trois prochains mois en raison de l'impact du coronavirus et d'une baisse de fréquentation des magasins. Le groupe britannique emploie plus de 80.000 personnes dans le monde.

