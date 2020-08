Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le Liban endeuillé se reconfine -

Au Liban, qui affronte des taux record de contaminations et des hôpitaux débordés par les malades du Covid-19 et les blessés de la gigantesque explosion du 4 août au port de Beyrouth (au moins 181 morts), un reconfinement décrété par les autorités est entré en vigueur vendredi pour plus de deux semaines.

Il est assorti d'un couvre-feu quotidien de 18H00 à 06H00 locales, mais ces mesures ne concernent pas les quartiers sinistrés par l'explosion meurtrière.

- Explosion de la dette au Royaume-Uni -

La dette publique du Royaume-Uni a dépassé fin juillet le seuil des 2.000 milliards de livres pour la première fois, encaissant le coût des mesures d'aide à l'économie déployées ces derniers mois face à la pandémie.

Selon l'Office national des statistiques, la dette s'établissait précisément à 2.004 milliards de livres le mois dernier et représentait plus de 100% du produit intérieur brut (100,5%) pour la première fois depuis 1961.

- France: masque obligatoire dès le collège -

Le ministre français de l'Education a exclu un report généralisé de la rentrée scolaire du fait du rebond des contaminations au Covid-19. Il a aussi annoncé que le port du masque serait obligatoire en classe dès le collège, même quand les règles de distanciation physique pourront être respectées.

La France a enregistré 4.771 nouveaux de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, une progression inédite depuis mai. Mais le nombre de nouveaux patients contaminés admis dans les hôpitaux français a baissé à 149, contre 162 mercredi.

- Pas de reconfinement généralisé en Ehpad -

Les mesures de confinement généralisé ne sont d'actualité "ni en Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ndlr) ni en dehors", a souligné vendredi le ministre français de la Santé Olivier Véran, évoquant des mesures ponctuelles d'isolement "pour sauver la vie" des plus âgés, particulièrement frappés par le nouveau coronavirus.

Il a toutefois dit "ne pas regretter" le confinement très strict de plus de trois mois dans les maisons de retraite, très mal vécu par les familles et les résidents, qui a duré jusqu'au 22 juin.

- Irlande: un ministre démissionne -

Le ministre irlandais de l'Agriculture a démissionné vendredi après des révélations sur sa présence à un dîner organisé par le club de golf du Parlement avec plus de 80 personnes en violation des restrictions liées à la pandémie.

Dara Calleary, en poste depuis seulement un mois, a assisté à ce rassemblement dans un hôtel mercredi avec de nombreuses autres personnalités politiques comme le commissaire européen au Commerce Phil Hogan, selon le journal Irish Examiner. Il a invoqué "une erreur de jugement".

- Plus de 790.000 décès -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 793.847 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Plus de 22.734.900 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas avec 174.290 décès pour 5.575.386 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Viennent ensuite le Brésil avec 112.304 morts, le Mexique avec 59.106 morts, l'Inde avec 54.849 morts et le Royaume-Uni avec 41.403 morts.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient vendredi 252.233 décès, l'Europe 212.135.

