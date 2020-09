Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- La Lettonie rétablit la quarantaine pour les Estoniens -

La Lettonie a rétabli samedi la quarantaine obligatoire de 14 jours pour les arrivants de l'Estonie voisine à cause d'une recrudescence des contaminations dans ce pays.

Riga accepte sans restrictions les arrivants des pays où le seuil de contamination ne dépasse pas 16 cas pour 100.000 habitants, or ce taux était de 21,75 vendredi en Estonie.

- Nouvelles restrictions en Guadeloupe -

La Guadeloupe, où près de 800 cas positifs ont été recensés cette semaine, adopte ce weekend de nouvelles restrictions dans les lieux publics, en attendant la présentation d'un "plan d'action" au Premier ministre français Jean Castex lundi.

Ces nouvelles mesures, visant à "restreindre les rassemblements", dureront jusqu'au 29 septembre inclus, a annoncé le préfet de Région.

Dès dimanche, les établissements recevant du public (gymnases, piscines, salles d'expositions, foires..) seront fermés.

- Plus de 916.000 morts -

La pandémie a fait au moins 916.372 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT. Plus de 28,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 193.016 décès, suivis par le Brésil (130.396), l'Inde (77.472), le Mexique (70.183) et le Royaume-Uni (41.614).

- La Fête de l'Huma sans la fête -

Crise sanitaire oblige, la traditionnelle Fête de l'Humanité, initialement prévue du 11 au 13 septembre au parc de La Courneuve en banlieue parisienne, a été annulée et remplacée par plusieurs initiatives culturelles dans toute l'Ile-de-France.

Les festivaliers et les militants devront se passer des centaines de stands habituels, dont la moitié sont normalement tenus par les fédérations et sections locales du Parti communiste français (PCF).

La fête organisée par le quotidien l'Humanité accueille en temps normalquelque 500.000 personnes sur trois jours.

- Les Etats-Unis isolés à l'ONU -

Les Etats-Unis n'ont été soutenus vendredi que par Israël pour refuser lors d'un vote à l'Assemblée générale de l'ONU une résolution en faveur d'une "action globale et coordonnée" face à la pandémie et qui souligne le "rôle crucial" de l'OMS.

Négocié depuis mai, ce texte a été adopté à une majorité écrasante par 169 pays sur 193, l'Ukraine et la Hongrie s'abstenant.

- L'héritière du trône d'Espagne en quarantaine -

L'héritière du trône espagnol, la princesse Leonor, va devoir observer une quarantaine durant 14 jours, après la détection d'un cas de Covid-19 parmi ses camarades de classe, a annoncé le palais royal.

Agée de 14 ans, la fille du roi Felipe VI venait de faire sa rentrée mercredi dans un établissement privé de Madrid.

L'Espagne a été cette semaine le premier pays d'Europe occidentale à dépasser la barre du demi-million de cas.

- Le Brésil franchit le seuil des 130.000 morts -

Le Brésil a dépassé les 130.000 morts, avec une baisse encourageante de la moyenne des décès quotidiens mais des inquiétudes persistantes dans un pays où la pandémie a exacerbé les inégalités sociales et les tensions politiques.

Le ministère de la Santé a fait état de 874 décès et 43.178 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures, ce qui, plus de six mois après la confirmation du premier cas, porte à 130.396 le nombre de morts et à 4.282.164 celui des contaminés.

- Plus de 70.000 morts au Mexique -

Le Mexique a atteint les 70.000 morts, un bilan supérieur aux projections les plus pessimistes des autorités sanitaires.

Au cours des dernières 24 heures, 534 personnes sont mortes, portant le bilan total à 70.183 décès sur quelque 658.300 contaminations.

Le ministère de la Santé avait d'abord estimé à 8.000 le nombre de morts qui seraient provoquées par l'épidémie, avant de passer à 30.000 puis 60.000 dans le cadre d'un scénario "catastrophe".

