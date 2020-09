Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 200.000 morts aux Etats-Unis -

A six semaines de l'élection présidentielle, les Etats-Unis ont enregistré mardi leur 200.000ème décès attribué au Covid-19, selon l'université Johns Hopkins, le coronavirus continuant à tuer des centaines d'Américains chaque jour.

Le bilan de référence de l'université basée à Baltimore a affiché 200.005 décès mardi, sur 6,9 millions de cas recensés dans le pays.

- Deux millions de cas en une semaine -

Un record de deux millions de cas de coronavirus (+6%) ont été enregistrés du 14 au 20 septembre, tandis que le nombre de décès a baissé de 10% à 37.700, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

A l'exception de l'Afrique, tous les continents ont signalé une augmentation des cas sur cette période, l'Europe ayant en outre connu la plus forte augmentation des décès (+27% en une semaine).

- Plus de 965.000 morts dans le monde -

La pandémie a fait au moins 965.760 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

Plus de 31,3 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Après les Etats-Unis, pays le plus endeuillé, viennent le Brésil avec 137.272 morts, l'Inde (88.935), le Mexique (73.697) et le Royaume-Uni (41.788).

- L'Angleterre durcit ses restrictions -

Boris Johnson a annoncé mardi une batterie de nouvelles restrictions concernant l'Angleterre: fermeture à 22H00 des pubs, bars et restaurants, télétravail encouragé, mariages limités à 15 participants, report du retour du public aux manifestations sportives. Le port du masque obligatoire est étendu aux employés de commerces, de bars et restaurants, et les sanctions durcies.

Ces mesures seront en place pendant "peut-être six mois", a avancé le Premier ministre britannique.

- L'Ecosse surenchérit -

Dans la foulée, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a déclaré que sa province ira plus loin dans les restrictions plus "dures", comme l'interdiction des visites dans d'autres foyers, n'excluant pas un confinement sévère durant les vacances scolaires d'automne si le nombre de nouvelles contaminations restait élevé.

- Nobel chamboulés -

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la cérémonie physique de remise des Nobel le 10 décembre à Stockholm est annulée et celle du prix de la paix à Oslo se déroulera sans banquet, devant une audience réduite et dans un bâtiment plus petit.

Une cérémonie télévisée est prévue à Stockholm, en l'absence des primés qui recevront leur prix à distance.

- Grand-messe de l'ONU en mode virtuel -

La pandémie a percuté jusqu'à l'Assemblée générale des Nations unies, qui s'est ouverte sans aucun chef d'Etat ou de gouvernement présent à New York. Tous livrent leur discours par messages pré-enregistrés, diffusés sur le site de l'ONU pendant une semaine, avec le coronavirus et ses conséquences comme dénominateur commun.

- Dépistages avant les vols -

Chaque passager aérien devrait avant son départ être systématiquement soumis à un dépistage rapide du coronavirus par un test antigénique, capable de donner des résultats en quelques minutes, demande l'Association internationale du transport aérien (Iata), qui représente 290 compagnies aériennes.

L'Iata y voit une "alternative" aux mesures de quarantaine mises en place dans de très nombreux pays, alors que le transport aérien international a chuté de 92% par rapport à 2019.

