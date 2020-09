Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Deux millions de morts ? -

Alors que le bilan de la pandémie approche du million de morts, un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé probable que le nouveau coronavirus fasse deux millions de morts si tout n'est pas mis en oeuvre pour le combattre.

"Si nous ne faisons pas tout ce qui est possible, le nombre dont vous parlez n'est pas seulement envisageable mais malheureusement très probable", a estimé Michael Ryan, directeur des situations d'urgence de l'OMS, en réponse à la question d'un journaliste sur ce cap des deux millions.

- Près de 990.000 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 993.438 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT.

Plus de 32,6 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 22,3 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 203.782 décès. Viennent ensuite le Brésil avec 140.537 morts, l'Inde avec 93.379 morts, le Mexique avec 75.844 morts et le Royaume-Uni avec 41.936 morts.

- Pour un accès libre aux vaccins -

Lors de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, l'Amérique latine et l'Australie ont appelé à la solidarité des grandes puissances, via notamment un accès libre aux futurs vaccins, alors que les Etats-Unis, l'Europe et le Japon ont déjà réservé plus de la moitié des doses prévues dans un premier temps.

Dernier en date, le Canada a annoncé vendredi un accord avec le groupe suédo-britannique AstraZeneca afin de se procurer jusqu'à 20 millions de doses de leur vaccin-candidat contre le Covid-19.

- Le Pérou rouvre ses frontières aériennes -

Après sept mois de fermeture, le Pérou va rouvrir ses frontières aériennes à compter du 5 octobre, d'abord avec le Chili, l'Espagne, les Etats-Unis et le Mexique avant d'étendre peu à peu au reste du monde. "Ces vols seront autorisés vers des destinations sûres d'un point de vue sanitaire", a toutefois précisé le président péruvien Martin Vizcarra.

- Marseille: léger sursis pour les bars -

Les cafetiers marseillais en colère ont gagné 24 heures: annoncée pour samedi, la fermeture des bars et restaurants dans la métropole Aix-Marseille (sud de la France) interviendra finalement dimanche soir. Pour le ministre français de la Santé Olivier Véran, venu sur place vendredi, ces restrictions contestées sont "nécessaires" et "pas arbitraires".

Marseille détient le record de France métropolitaine du taux d'incidence de la maladie (à 281 cas pour 100.000 selon les autorités) et la métropole Aix-Marseille se trouve en "zone d'alerte maximale".

- Les JO de Tokyo auront bien lieu -

Initialement prévus cet été et reportés à fin juillet 2021 à cause du Covid-19, les Jeux olympiques se tiendront bien, a assuré le nouveau Premier ministre japonais Yoshihide Suga, y voyant déjà une "preuve de la victoire de l'humanité sur la pandémie".