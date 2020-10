Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Optimisme prudent pour Trump -

Un optimisme prudent domine dans l'entourage de Donald Trump, hospitalisé depuis vendredi après avoir été testé positif au Covid-19, bien que le médecin de la Maison Blanche ait finalement admis que l'état initial de son patient avait été plus grave que ce qui avait été officiellement déclaré dans un premier temps.

En meilleure forme, Donald Trump est venu saluer dimanche, masqué et depuis sa voiture, les nombreux sympathisants installés devant l'hôpital où il est soigné puis a regagné sa chambre.

Cette sortie a suscité de vives critiques liées notamment au risque pour les agents du Secret Service l'accompagnant.

- "Alerte maximale" à Paris -

Les bars devront fermer à partir de mardi à Paris et dans sa proche banlieue pour deux semaines, a annoncé le préfet de police de la capitale française, détaillant une série de nouvelles restrictions pour faire face à la progression de l'épidémie de Covid-19.

Une jauge est en outre imposée dans les centres commerciaux et les grands magasins qui accueilleront "au maximum un client pour quatre mètres carrés" et les piscines seront fermées aux adultes, a-t-il expliqué. Les salles de sport et de fitness restent fermés.

Les restaurants resteront de leur côté ouverts aux "horaires habituels" avec un protocole sanitaire renforcé.

- Plus de 35 millions de cas -

La pandémie a fait au moins 1,037 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11h00 GMT. Plus de 35,2 millions de cas ont été officiellement comptabilisés.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (209.734), devant le Brésil (146.352), l'Inde (102.685), le Mexique (79.088) et le Royaume-Uni (42.350).

- Londres prévoit une vaccination ciblée -

Le programme de vaccination contre le Covid-19 au Royaume-Uni s'adressera, s'il est possible, en priorité aux plus âgés et aux professions à risque mais pas à toute la population, a indiqué la responsable du dossier auprès du gouvernement.

Le Royaume-Uni a dépassé dimanche le seuil des 500.000 cas, dont plus de 42.000 décès. Il connaît comme d'autres pays européens une résurgence des cas qui a poussé les autorités à imposer de nouvelles restrictions, rendant d'autant plus élevées les attentes d'un vaccin.

- Irlande : vers un confinement ? -

Les conseillers médicaux du gouvernement irlandais ont recommandé dimanche soir que tout le pays passe au niveau le plus élevé de restrictions, des mesures similaires à celles prises lors du confinement en mars, ce qui place l'exécutif face à une décision difficile.

Les membres de la coalition gouvernementale doivent rencontrer le médecin-chef pour discuter de ce sujet lundi.

- 11.000 nouvelles infections en Russie -

La Russie a annoncé lundi près de 11.000 nouvelles infections par le nouveau coronavirus, approchant le pic du mois de mai.

Les autorités russes ne prévoient toutefois pas dans l'immédiat de mesures de confinement majeures, jugeant le système de santé en mesure d'assurer l'accueil des malades et les stocks de moyens de protection ainsi que de médicaments suffisants.

- Ursula von der Leyen s'isole jusque mardi -

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, testée négative au Covid-19, a annoncé lundi qu'elle se plaçait en quarantaine jusqu'à mardi matin, après une réunion la semaine dernière au Portugal avec une personne testée positive.

L'autre tête de l'exécutif européen, Charles Michel, avait déjà subi une quarantaine d'une semaine après un cas de Covid-19 dans son entourage, entraînant le report du dernier sommet européen initialement prévu les 24-25 septembre.

