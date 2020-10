Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Inde: plus de 7 millions de cas -

Le nombre de cas de coronavirus a franchi dimanche en Inde le seuil des 7 millions, un chiffre qui se rapproche de celui atteint par les Etats-Unis, le pays au monde le plus touché par la pandémie (7,7 millions). Le chiffre pourrait être en réalité bien plus élevé au vu du taux de dépistage beaucoup plus faible qu'ailleurs.

Le nombre de décès (108.334 dimanche) est toutefois bien inférieur à celui des Etats-Unis (214.305 morts). La relative jeunesse de la population indienne, une possible immunité grâce à d'autres maladies et un manque de recensement officiel des morts pourraient expliquer ces chiffres.

- Plus de 37 millions de cas -

La pandémie a fait au moins 1.074.055 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT.

Au total, plus de 37,2 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dont au moins 25.763.900 sont guéris.

Après les Etats-Unis, le pays le plus endeuillé du monde, suivent le Brésil (150.198), l'Inde (107.416), le Mexique (83.507) et le Royaume-Uni (42.679).

- Trump reprend sa campagne -

"Je vais bien!", a lancé Donald Trump samedi en enlevant son masque face à un parterre de soutiens à la Maison Blanche.

Son médecin avait déclaré peu avant que le président américain n'était plus contagieux neuf jours après avoir été positif au Covid-19.

Le retour sur les estrades de campagne est prévu en début de semaine: Floride lundi, Pennsylvanie mardi, Iowa mercredi.

- Royaume-Uni: nouvelles restrictions -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson présente lundi de nouvelles mesures de restriction devant le parlement.

Son conseiller stratégique a écrit aux députés du nord-ouest de l'Angleterre, pour les prévenir qu'il serait "très probable" que des règles plus strices soient appliquées dans certaines régions".

La propagation du virus s'est accélérée ces derniers jours dans le pays, le plus durement touché d'Europe.

- Le Cap-Vert rouvre ses frontières -

L'archipel du Cap-Vert au large du Sénégal rouvre ses frontières lundi après plus de six mois de fermeture. Les visiteurs devront présenter un test PCR négatif pour pouvoir embarquer dans un vol à destination du pays

Les navires commerciaux, de plaisance et de croisière seront également autorisés à accoster dès lundi.

- Roland-Garros: gradins dégarnis -

Avec la finale homme opposant Novak Djokovic et Rafael Nadal, Roland-Garros clôt dimanche après-midi ses quinze jours d'un tournoi bouleversé par la crise sanitaire.

Son édition 2020 a eu lieu quatre mois après sa traditionnelle programmation printanière face à des gradins presque vides: la jauge avait été réduite début septembre d'abord à 11.500 personnes, puis 5.000 et finalement 1.000 spectateurs par jour sur l'ensemble du site.

