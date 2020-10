Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Couvre-feu dans les grandes villes françaises -

Face au regain de l'épidémie en France, le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir la mise en place à partir de samedi et pour au moins quatre semaines d'un couvre-feu entre 21H00 et 6H00 en région parisienne et dans huit autres métropoles, dont celles d'Aix-Marseille (Sud-Est) et de Lyon (Centre-Est). Les contrevenants s'exposeront à une amende de 135 euros.

"Il y aura des conséquences économiques", a admis M. Macron lors d'une interview télévisée, mais l'objectif est de "réduire les contacts privés" alors que la situation est "préoccupante".

- Appauvrissement -

Le confinement mis en place en France du 17 mars au 10 mai a entraîné l'appauvrissement d'un quart des ménages, d'autant plus fortement que leur niveau de vie était initialement bas, selon une enquête publiée de l'Institut national de la statistique (Insee).

- Merkel durcit le ton -

Angela Merkel veut imposer de nouvelles restrictions en Allemagne, dont une obligation élargie du port du masque, face à la hausse continue des nouveaux cas recensés depuis plusieurs jours.

Des horaires de fermeture des bars et restaurants devraient également être imposés lorsque le taux d'incidence atteindra 35 nouvelles infections quotidiennes pour 100.000 personnes durant sept jours consécutifs, selon un projet d'accord négocié mercredi par la chancelière et les dirigeants des 16 Etats régionaux allemands.

- Restrictions aux Pays-Bas et en Catalogne -

Les Pays-Bas, jusque-là moins stricts que leurs voisins européens, ont décidé la fermeture des bars et des restaurants, le port du masque obligatoire dans les espaces clos pour les plus de 13 ans, l'interdiction de la vente d'alcool à partir de 20H00.

En Espagne, la Catalogne a décidé de fermer tous ses bars et restaurants pendant 15 jours.

- Complotisme et méfiance envers le vaccin -

Jusqu'à un tiers de la population de certains pays est susceptible de croire à de fausses informations et à des théories complotistes sur le Covid-19, qui ont pour effet d'augmenter la méfiance envers la vaccination, avertissent des chercheurs.

De son côté, Facebook va interdire les publicités décourageant les utilisateurs de se faire vacciner.

- La tuberculose dans l'ombre du Covid -

La pandémie de Covid-19 menace de réduire à néant les progrès de ces dernières années dans la lutte contre la tuberculose, jusque-là le principal tueur infectieux, avertit l'Organisation mondiale de la santé.

L'OMS estime que la maladie pulmonaire pourrait faire cette année entre 200.000 et 400.000 morts de plus que les 1,4 million de 2019, malgré l'existence d'un remède.

- Baisse des émissions de CO2 -

Les restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 ont entraîné une chute sans précédent des émissions de CO2 au premier semestre 2020, plus que pendant la crise financière de 2008 et la Seconde Guerre mondiale, selon une équipe internationale de chercheurs, dont l'étude a été publiée dans Nature Communications.

- Surdité -

Une perte auditive soudaine et permanente, bien que rare, pourrait être liée au Covid-19 chez certaines personnes, préviennent des médecins en signalant "le premier cas" britannique dans la revue BMJ Case Reports.

- Le pape garde ses distances -

Le pape François a évité tout contact rapproché avec les fidèles, les saluant à distance lors de son audience publique du mercredi et les appelant à la prudence pour "mettre fin à la pandémie".

- Plus de 1,08 million de morts -

La pandémie a fait plus de 1,087 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi. Quelque 38,2 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 26,4 millions ont été guéris.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (215.914), devant le Brésil (150.998), l'Inde (110.586), le Mexique (84.420) et le Royaume-Uni (43.018).

