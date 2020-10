Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Situation "très grave" en Allemagne -

"La situation est devenue globalement très grave", s'est alarmé le président de l'institut de veille sanitaire allemand Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, pour qui le virus pourrait "se propager de manière incontrôlée", si rien n'était fait.

Cet avertissement intervient alors que le pays a enregistré un nouveau record de contaminations, avec 11.287 cas supplémentaires en 24 heures.

- Nouveaux couvre-feux en perspective en France -

Face à une situation "particulièrement préoccupante", le gouvernement français doit annoncer jeudi le basculement de plusieurs départements en "alerte maximale" et de nouveaux couvre-feux, en plus de la région parisienne et de huit métropoles qui y sont déjà soumis depuis samedi.

- ... et dans deux régions d'Italie -

La Lombardie, région septentrionnale la plus touchée par la pandémie, et la Campanie, au sud, où se trouve Naples, se préparent à mettre en place des couvre-feux, la première à partir de jeudi 23H00 locales et la seconde à partir de vendredi même heure.

- Plus de 1,13 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1,13 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT.

Plus de 41,3 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués, dont près de 28,3 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 222.220 morts, suivis par le Brésil (155.403 morts), l'Inde (116.616), le Mexique (87.415) et le Royaume-Uni (44.158).

- Pas de marché de Noël à Strasbourg -

Face à l'aggravation de la situation sanitaire, la ville de Strasbourg (Nord-Est) renonce à son célèbre marché de Noël, le plus grand et le plus célèbre de France qui attirait habituellement deux millions de touristes venus du monde entier pour admirer les illuminations de la capitale alsacienne et déambuler parmi ses 300 chalets de bois.

- Les Irlandais reconfinés -

Les Irlandais sont assignés à résidence pour six semaines depuis mercredi minuit (23H00 GMT) mais les écoles resteront ouvertes. Les commerces non essentiels fermeront et les habitants ne pourront sortir de chez eux pour faire de l'exercice que dans un rayon de cinq kilomètres, sous peine d'amendes.

- Confinement partiel pour les Tchèques -

La République tchèque impose des restrictions aux déplacements des personnes et tous les points de vente, à l'exception des magasins d'alimentation et des pharmacies, sont fermés à compter de ce jeudi, jusqu'au 3 novembre.

- Décès d'un volontaire des tests d'un vaccin -

Un volontaire ayant participé aux tests du vaccin élaboré par l'université d'Oxford contre le Covid-19 est mort au Brésil, selon des sources officielles qui n'ont pas précisé s'il avait reçu le vaccin ou un placebo.

Oxford a assuré que la phase 3 des tests allait se poursuivre, un comité indépendant ayant conclu qu'ils ne présentaient pas de risque pour la santé des volontaires.

